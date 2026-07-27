Mirafiori si ferma in anticipo: cala la produzione della Fiat 500 ibrida, torna lo spettro della cassa integrazione

Lo stabilimento Stellantis di Mirafiori anticipa la pausa estiva e spegne le linee prima del previsto. Da oggi, 27 luglio, la produzione della Fiat 500 ibrida si ferma con almeno due settimane di anticipo rispetto alla tradizionale chiusura di agosto. Dietro la decisione non ci sarebbe soltanto il calendario delle ferie, ma anche una fase meno brillante per i volumi del modello.

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Mirafiori ferma prima le linee della Fiat 500 ibrida: ordini in calo e sindacati temono il ritorno della cassa integrazione

La nuova 500 ibrida aveva iniziato il 2026 con segnali incoraggianti, alimentando le speranze di una ripresa più stabile per la storica fabbrica torinese. Con il passare dei mesi, però, il ritmo produttivo avrebbe mostrato un rallentamento, fino alla scelta di interrompere le attività per circa un mese. Uno stop che inevitabilmente riporta l’attenzione sulla reale tenuta degli ordini e sulla capacità del modello di garantire continuità alle linee.

La notizia viene seguita con particolare attenzione dai sindacati, preoccupati dalla possibilità che dopo la pausa estiva possa tornare la cassa integrazione. Stellantis, nei giorni scorsi, ha prolungato i contratti in scadenza di alcuni lavoratori interinali e ha fornito rassicurazioni sulla continuità occupazionale. Indicazioni considerate positive, ma ancora insufficienti per sciogliere tutti i dubbi sul futuro immediato dello stabilimento.

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Le organizzazioni dei lavoratori continuano infatti a chiedere l’assegnazione di altri modelli a Mirafiori. La Fiat 500 ibrida, da sola, rischia di non essere sufficiente per saturare gli impianti e garantire livelli produttivi adeguati. Il tema non riguarda soltanto le persone impiegate direttamente nella fabbrica, ma anche le numerose aziende dell’indotto che dipendono dai volumi generati dal sito torinese.

Mirafiori resta uno dei luoghi simbolo dell’industria automobilistica italiana. Per questo ogni fermata, anche quando coincide in parte con le ferie estive, assume un significato che va oltre la normale organizzazione del lavoro. Un mese di chiusura diventa così un segnale da osservare con attenzione, soprattutto dopo le difficoltà attraversate dallo stabilimento negli ultimi anni.

Per i dipendenti, il punto centrale sarà capire che cosa accadrà alla ripartenza. La speranza è che lo stop resti legato alla pausa estiva e alla necessità di adeguare la produzione alla domanda. Il timore, invece, è che il rallentamento della Fiat 500 ibrida possa aprire una nuova fase di incertezza, con ulteriori giornate di sospensione e il ritorno degli ammortizzatori sociali.