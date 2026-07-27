Nuova Lancia Aurelia, il mito torna in questo splendido concept che guarda al futuro con ottimismo

Nelle scorse ore la pagina social Sezer Design – Concept Cars & Bikes ha pubblicato un concept render fatto con Intelligenza Artificiale che immagina il ritorno di uno dei nomi più prestigiosi nella storia della Casa torinese: la nuova Lancia Aurelia. Ovviamente non si tratta di un progetto ufficiale, ma di una libera proposta stilistica pensata come grande coupé elegante e tecnologica.

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Un concept digitale reinterpreta la nuova Lancia Aurelia con linee eleganti, dettagli moderni e richiami al modello originale

Questa ipotetica nuova Lancia Aurelia concept appare bassa, larga e molto filante. Il lungo cofano, il tetto arcuato e la coda raccolta richiamano le classiche granturismo italiane, mentre il frontale interpreta in maniera moderna il tradizionale “calice” Lancia. I fari circolari sono attraversati da sottili elementi luminosi e collegati a una calandra orizzontale, creando un volto originale ma immediatamente riconoscibile.

La fiancata è pulita, quasi priva di nervature, con grandi ruote carenate e superfici morbide che sembrano modellate dalla luce. Al posteriore, due anelli luminosi sono uniti da una fascia rossa che attraversa tutta la coda. L’abitacolo segue la stessa filosofia: materiali chiari, illuminazione soffusa e una plancia digitale estesa, interrotta soltanto da un elegante orologio centrale.

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Il nome Aurelia porta con sé una responsabilità enorme. La B20, presentata nel 1951, introdusse una formula destinata a fare scuola: una Gran Turismo 2+2 dalle linee armoniose, spinta dal primo motore V6 prodotto in serie. Nel 1954 arrivò la B24 Spider, disegnata da Pininfarina partendo dalla meccanica della B20 e diventata una delle espressioni più pure dello stile italiano, grazie alle portiere senza maniglie esterne, alle proporzioni equilibrate e alla coda essenziale.

Il render arriva in una fase delicata ma interessante per Lancia. Con il piano FaSTLAne 2030, Stellantis ha deciso di affidare la gestione del marchio a Fiat, sviluppandolo come brand specializzato. Lancia avrà quindi un ruolo diverso rispetto ai quattro marchi globali del gruppo, continuando però a utilizzare piattaforme, tecnologie e propulsori condivisi per costruire prodotti fortemente legati al gusto e al mercato italiano.

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Dopo il rilancio iniziato con la nuova Ypsilon, il prossimo passaggio concreto sarà rappresentato dalla nuova Gamma. Il crossover fastback, lungo 4,67 metri, nascerà sulla piattaforma STLA Medium e verrà prodotto nello stabilimento di Melfi con motorizzazioni ibride ed elettriche. L’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate.

Nel piano attuale non è stata annunciata una nuova Lancia Aurelia. Il concept di Sezer Design riporta però l’attenzione su un nome che continua a rappresentare eleganza, innovazione e autentica cultura automobilistica italiana.