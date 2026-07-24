Fiat 500 regina delle città in Belgio e Lussemburgo: conquista il 26% del mercato

Fiat 500 torna al primo posto nel territorio che le è sempre stato più congeniale: la città. Alla fine del secondo trimestre del 2026, la piccola italiana è diventata la city car più venduta in Belgio e Lussemburgo, conquistando una quota del 26 per cento. Tradotto in numeri semplici, più di un’auto urbana su quattro immatricolata nei due Paesi è una 500.

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Fiat 500 torna leader in Belgio e Lussemburgo con il 26% del segmento

Il risultato conferma quanto questo modello continui ad avere un peso particolare nella gamma Fiat. Sono passati quasi settant’anni dalla nascita della prima Fiat 500, ma il suo nome conserva ancora una forza che poche automobili possono vantare. Nel corso del tempo è cambiata, si è fatta più grande, più sicura e più tecnologica, senza però perdere quell’aspetto familiare che permette di riconoscerla immediatamente.

È proprio questa continuità ad averne costruito il successo. La Fiat 500 piace a chi cerca una macchina compatta per affrontare ogni giorno traffico, parcheggi stretti e brevi spostamenti, ma anche a chi desidera un’auto con una personalità precisa. Per molti rappresenta la prima vettura, per altri è una scelta di stile. Non è raro che venga acquistata anche da chi potrebbe orientarsi su modelli più grandi, ma preferisce la sua semplicità.

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La crescita registrata in Belgio e Lussemburgo coincide con un passaggio importante per la gamma. Alla 500 elettrica si è infatti affiancata, all’inizio del 2026, la nuova versione ibrida. Un ritorno atteso, soprattutto da quella parte di clientela che apprezza il modello ma non si sente ancora pronta a utilizzare un’auto esclusivamente elettrica.

La presenza di entrambe le motorizzazioni permette oggi alla 500 di raggiungere un pubblico più ampio. Chi dispone di una possibilità di ricarica può orientarsi sull’elettrica, mentre chi cerca maggiore libertà negli spostamenti può scegliere l’ibrida, senza rinunciare allo stesso stile.

A rendere particolare l’offerta contribuiscono anche le tre carrozzerie disponibili. La berlina resta la versione più semplice e tradizionale, quella che interpreta meglio il ruolo di city car e che si muove senza difficoltà negli spazi più stretti.

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La Fiat 500 3+1 aggiunge invece una piccola porta supplementare sul lato destro. Può sembrare un dettaglio, ma nell’uso quotidiano rende più comodo l’accesso al divano posteriore, soprattutto quando bisogna sistemare un bambino, una borsa o qualche pacco.

La Cabrio continua infine a rappresentare la proposta più sfiziosa. In un mercato nel quale le piccole scoperte sono quasi scomparse, la Fiat 500 conserva il tetto apribile e quel carattere leggero che l’ha sempre distinta.

Jonathan Vercellino-Flahaut, direttore di Fiat Belux, ha parlato di una vera riconquista della leadership. Il 26 per cento raggiunto nel segmento premia il lavoro della rete commerciale, ma soprattutto dimostra che la Fiat 500 continua a essere scelta non soltanto per il suo passato, ma per ciò che riesce ancora a offrire nel presente.