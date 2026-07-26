Milano AutoClassica 2026: il salone cresce ed apre un giorno prima con una preview esclusiva

Ancora qualche mese ci separa dall’edizione 2026 di Milano AutoClassica, ma la macchina organizzativa è già nel pieno dell’opera. L’appuntamento lombardo, dedicato alle auto storiche e a quelle da sogno, andrà in scena da giovedì 19 a domenica 22 novembre 2026.

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Come potete vedere, il weekend è stato allungato, ma non per tutti. La prima data offrirà un’inedita anteprima a collezionisti e operatori e si concluderà con una serata speciale su invito.

I motori della passione sono pronti a riaccendersi a Fiera Milano (Rho) per la sedicesima edizione di Milano AutoClassica. Questo Salone dell’Auto Classica e Sportiva, organizzato da Emac, è un punto di riferimento su scala internazionale. Coinvolge persino alcune case automobilistiche, ma il suo appeal è a più ampio raggio.

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L’edizione 2026 punta a rafforzare ulteriormente il respiro dell’evento, allargandolo a nuove aree geografiche, nel segno della più sana passione a quattro ruote. Il preludio di giovedì 19 novembre, già anticipato in uno dei paragrafi precedenti, avrà il valore di una preview esclusiva, indirizzata specificamente a un pubblico selezionato.

Nel suo ambito si potranno anche concludere delle trattative, in un contesto riservato, lontano dal grande afflusso di pubblico del fine settimana. Un privilegio accessibile tramite invito o acquistando un biglietto dedicato agli appassionati che desiderano visitare Milano AutoClassica 2026 in anteprima. Per l’occasione saranno disponibili anche pacchetti VIP esclusivi, indirizzati a chi desidera vivere la manifestazione con un’esperienza personalizzata e riservata.

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Il taglio del nastro, previsto per la stessa data, coinvolgerà le autorità e gli operatori della stampa specializzata. Oltre alle auto storiche e alle supercar ci saranno in mostra lotti di automobilia, modellini in scala, ricambi d’epoca per i puristi del restauro ed altro ancora.

Una serie di iniziative sono state strutturate dagli organizzatori per i giovani appassionati, in modo da coinvolgerli sempre più nell’appassionante mondo delle classiche. Anche questa è una mission che Milano AutoClassica si è data, per traghettare la passione nel presente e nel futuro. I biglietti per fruire dell’evento potranno essere acquistati direttamente sul sito della manifestazione.

Milano AutoClassica 2026: tutte le informazioni utili

Foto Milano AutoClassica

Orari

Giovedì 19 novembre 2026: giornata preview (orario: 10.00 – 18.00)

Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 Novembre 2026 (orario: 09.30 – 19.00)

Come raggiungere i padiglioni fieristici

IN AUTO

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Uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest facilmente raggiungibile dalle autostrade A4, A1, A7. Ampi e comodi parcheggi con oltre 10.000 posti auto a disposizione dei visitatori.

IN TRENO

I treni arrivano alle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate da cui è possibile poi prendere le linee metropolitane dirette a Fiera Milano sulla Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano.

IN AEREO

Da Linate:

– Bus 73 e X73 (fermata Duomo/Missori), poi metropolitana Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano

– Metropolitana Linea Blu M4 fino a San Babila, poi metropolitana Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano

Da Malpensa:

Treno Malpensa Express, ogni 30′ per Milano stazione Cadorna, poi metropolitana Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano

Da Bergamo – Orio al Serio:

Visitare il sito dello scalo

METROPOLITANA

Linea Rossa M1 – Fermata Rho – Fieramilano

Fonte | Milano AutoClassica