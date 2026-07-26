Fiat riscopre la sua anima più popolare: tutte le novità in arrivo entro il 2030

Fiat prepara un ritorno deciso alle automobili compatte, semplici e accessibili, recuperando quella vocazione popolare che per decenni ha rappresentato uno dei punti di forza del marchio torinese. Il piano dei prossimi anni prevede una piccola elettrica da circa 15.000 euro, una microcar a quattro posti ispirata alla 600 Multipla e due nuovi SUV destinati alle famiglie. Per vedere una vera erede dell’attuale Panda, invece, bisognerà attendere l’inizio del prossimo decennio.

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Fiat rilancia le compatte accessibili con una E-Car da 15.000 euro, una microcar a quattro posti e due nuovi SUV in arrivo entro il 2030

La prima grande novità dovrebbe arrivare nel 2028. Sarà una E-Car elettrica con dimensioni inferiori ai quattro metri, sviluppata all’interno della nuova famiglia di modelli economici di Stellantis. La produzione è prevista nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove nascerà anche la futura Citroën 2CV.

Il prezzo di partenza dovrebbe collocarsi intorno ai 15.000 euro, cifra particolarmente ambiziosa per il mercato delle elettriche. Per raggiungerla, Fiat punterà su una costruzione essenziale, batterie di dimensioni contenute e una dotazione pensata soprattutto per l’utilizzo urbano. Non sarà quindi un modello progettato per offrire autonomie elevate o prestazioni sportive, ma una vettura leggera, pratica e relativamente economica da acquistare e mantenere.

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Le forme definitive non sono ancora state mostrate. Durante la presentazione del piano industriale, però, è stato richiamato il prototipo Ippo, realizzato da ISIA Roma Design e presentato alla Milano Design Week. Il concept propone superfici squadrate, dimensioni compatte e numerosi elementi ispirati allo “squircle”, la forma a metà strada tra un quadrato e un cerchio diventata uno dei segni distintivi della Panda.

Ippo potrebbe perfino diventare il nome della futura city car, anche se al momento non esistono conferme. Il nuovo modello dovrebbe affiancare l’attuale Pandina, destinata a rimanere in produzione a Pomigliano almeno fino al 2030.

Prima della E-Car arriverà però un’altra Fiat molto particolare. Nel 2027 è previsto il debutto di una microcar elettrica a quattro posti, destinata ad affiancare la Topolino e il piccolo veicolo commerciale Tris. Il progetto recupera lo spirito della Fiat 600 Multipla degli anni Cinquanta: offrire il massimo spazio possibile in dimensioni estremamente ridotte.

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Il nome resta ancora da scegliere. Olivier François, amministratore delegato di Fiat, sembra diviso tra Quattrolino e Multiplina. Il primo sottolinea la presenza di quattro posti, mentre il secondo richiama in maniera più evidente la storica monovolume italiana.

Dal punto di vista estetico, la nuova microcar dovrebbe avere fari anteriori rotondi inseriti nella cornice del parabrezza, gruppi ottici posteriori simili a quelli della Topolino e una capote in tela arrotolabile. Le portiere sarebbero soltanto due, con finestrini fissi a ribalta e vetri posteriori apribili a compasso.

A differenza della Topolino, omologata come quadriciclo leggero, Multiplina o Quattrolino potrebbe rientrare nella categoria L7e dei quadricicli pesanti. Questo permetterebbe di raggiungere una potenza massima di 15 kW, equivalenti a circa 20 CV, e una velocità vicina ai 90 km/h. Anche la batteria dovrebbe essere più grande rispetto all’unità da 5,4 kWh utilizzata dalla Topolino.

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Il piano Fiat comprende inoltre Grizzly e Grizzly Fastback, due nuovi C-SUV costruiti sulla piattaforma Smart Car di Stellantis. Entrambi avranno dimensioni inferiori ai quattro metri e mezzo e condivideranno il frontale, caratterizzato da una firma luminosa a scacchiera. La Grizzly tradizionale privilegerà spazio e praticità, mentre la Fastback avrà un tetto spiovente e una coda più dinamica.

La gamma dovrebbe comprendere motori a benzina, versioni mild hybrid ed elettriche. Le ipotesi parlano di potenze comprese tra 101 e 156 CV, ma le caratteristiche tecniche definitive non sono ancora state comunicate.

La nuova generazione della Panda arriverà soltanto dopo il 2030. Fino ad allora, la Pandina continuerà a rappresentare la proposta più tradizionale del marchio nel segmento delle utilitarie, affiancata dalla nuova E-Car elettrica. Anche la Fiat 500 resterà a lungo nella gamma: dal 2027 riceverà batterie più efficienti, mentre il modello completamente nuovo, destinato alla produzione a Mirafiori, è atteso intorno al 2030.