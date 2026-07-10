Il nuovo SUV Jeep che nascerà in Cina: ecco come potrebbe essere

Stellantis ha confermato l’arrivo di un grande SUV di punta per Jeep sviluppato in partnership con Dongfeng, la casa cinese con cui il gruppo sta costruendo parte della sua roadmap globale verso il 2030. Un progetto che nasce lontano da Auburn Hills, ma che dovrà convincere il mercato americano, e non solo, di avere ancora qualcosa da dire nel segmento delle ammiraglie a tre file.

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L’ipotesi da Kolesa del SUV Jeep mostra la parte anteriore, i finestrini laterali e il profilo del tetto comunicare una chiarissima direzione stilistica: passaruota angolosi, carrozzeria squadrata, proporzioni importanti. I fari seguono uno schema a doppio livello, strisce LED sottili lungo il bordo del cofano, unite dalla retroilluminazione nella parte alta della griglia, mentre i proiettori principali siedono più in basso, integrati nel paraurti. Un disegno che ricorda l’approccio già visto sul nuovo Cherokee e sulla Renegade in aggiornamento.

I montanti posteriori, ampi e marcati, rafforzano quella continuità di famiglia. Le portiere posteriori sono vistosamente larghe: tre file di sedili, abitacolo spazioso, tutto quello che un SUV di punta deve portare in dote.

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I rendering circolanti ipotizzano al posteriore fanali a LED a tutta larghezza, coerenti con l’estetica dell’attuale Grand Wagoneer, il SUV con telaio a longheroni presentato nel 2021 e rinnovato lo scorso autunno, che però fatica a convincere sul fronte delle vendite. Il suo futuro è incerto, e questo nuovo modello su piattaforma condivisa con Dongfeng potrebbe di fatto raccoglierne il testimone.

Sul piano tecnico, sarà un ibrido plug-in, in linea con la quasi totalità dei crossover cinesi di grandi dimensioni. L’accento resterà sulle capacità fuoristradistiche e sui valori identitari del marchio.

Per capire il livello di ambizione, basta guardare cosa monta l’attuale Jeep Grand Wagoneer: motore sei cilindri biturbo Hurricane da 3,0 litri da 426 CV e 635 Nm, oppure una variante REEV in cui un V6 aspirato da 3,6 litri lavora come generatore in tandem con una batteria da 92 kWh, lasciando il compito di muovere il SUV a due motori elettrici da 656 CV combinati e 841 Nm.

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Impossibile sentenziare adesso sulla piattaforma condivisa con un partner cinese: sarà un punto di forza o un argomento da difendere?