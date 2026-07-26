La Porsche Cayenne EV sfida Ferrari Purosangue e Lambo Urus in una drag race | Video

Le drag race non sono il terreno ideale per misurare il valore di un’auto, che va ben oltre la capacità di accelerare rapidamente. Questo format è tornato di moda con le elettriche, per mettere in risalto quella che è forse la loro principale caratteristica dinamica. Non stupisce, quindi, che una vettura alla spina sia protagonista della più recente sfida nello scatto da fermo organizzata da carwow, che mette a confronto la Porsche Cayenne Turbo Electric con la Ferrari Purosangue e la Lamborghini Urus Performante.

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Oltre alle classiche drag race sul quarto e sull’ottavo di miglio, nel pacchetto è stato inserito un test in frenata da 160 km/h. Fa un certo effetto vedere dei marchi così nobili come Ferrari, Lamborghini e Porsche, legati a ben altre tipologie di veicoli, su mezzi come i SUV, ma volenti o nolenti è il segno dei tempi.

Si preannuncia uno scontro acceso, con le sue tifoserie. Nessun dubbio sul fatto che le preferenze non si faranno minimamente condizionare dall’esito dei duelli. Gli amanti delle emozioni forti e genuine orienteranno il loro interesse sulle due italiane endotermiche. Chi cerca altro punterà sull’auto tedesca. Prima di passare la parola al video della drag race, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche principali dei mezzi coinvolti.

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La narrazione parte dalla Ferrari Purosangue, spinta da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, che eroga 725 cavalli di potenza e 716 Nm di coppia. Questa energia viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 8 rapporti. Il peso da muovere è di 2.033 chilogrammi.

Accanto a lei, nel nastro d’asfalto scelto per la sfida multipla, c’è la Lamborghini Urus Performante, le cui danze sono animate da un motore V8 biturbo da 4.0 litri, in grado di sviluppare 666 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia, su un peso di 2.150 chilogrammi. Qui la forza propulsiva si scarica sulle quattro ruote motrici col supporto di un cambio automatico a 8 rapporti.

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A chiudere il cerchio delle auto impegnate nella drag race odierna ci pensa la Porsche Cayenne Turbo Electric, equipaggiata con due motori alla spina che, combinati, creano l’incredibile potenza di 1.156 cavalli, con un picco di coppia di 1.500 Nm. Pure qui l’energia viene trasmessa a tutte e quattro le ruote. Il SUV tedesco è il più potente del gruppo ma anche il più pesante, coi suoi 2.645 chilogrammi.

Basterà questo dato a frenare quella che, sulla carta, sembrerebbe una cavalcata vincente per lei. C’è solo un modo per scoprirlo: guardare il video della drag race. Buona visione!