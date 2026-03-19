Stellantis torna al Salone dell’Auto di Parigi da protagonista

Dal 12 al 18 ottobre Parigi ospiterà la 91ª edizione del suo storico Salone dell’Auto, appuntamento di riferimento per l’industria mondiale e atteso da oltre 500 mila visitatori. In questo contesto internazionale, Stellantis si presenterà con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo tra i protagonisti del mercato automotive globale, affidando la rappresentanza a otto brand del gruppo: Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot.

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Nel Padiglione 6 del polo espositivo di Porte de Versailles, il gruppo allestirà uno spazio di 5.340 metri quadrati dove saranno esposti più di 60 modelli. L’idea è mostrare una proposta ampia e trasversale, capace di coprire esigenze molto diverse: dalle soluzioni per la mobilità cittadina fino ai veicoli pensati per affrontare spostamenti più lunghi, con una combinazione di stile, contenuti tecnici e praticità d’uso.

Saranno esposti oltre 60 veicoli, che presenteranno i prodotti più recenti di Stellantis

Per sottolineare la sua continua espansione e la costante evoluzione dei suoi prodotti, Stellantis presenterà in anteprima mondiale e in anteprima europea in occasione della fiera:

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Lancia presenterà in anteprima nazionale francese al Salone dell’Auto di Parigi la nuova Lancia Gamma, che sarà prodotta nello stabilimento di Melfi. Il modello segna il ritorno del marchio nei segmenti di alta gamma con una nuova ammiraglia progettata e sviluppata in Italia. Caratterizzata da un’elegante silhouette fastback, la Gamma coniuga linee dinamiche e fluide con efficienza aerodinamica e praticità nell’uso quotidiano. L’attenzione al flusso d’aria e alle prestazioni è completata da un abitacolo spazioso progettato per garantire il comfort di tutti i passeggeri. All’interno, il modello reinterpreta la tipica “sensazione di casa” di Lancia, con una meticolosa attenzione al suono, all’aria e alla luce, rendendo omaggio al design d’arredo italiano. La gamma di motorizzazioni includerà soluzioni sia completamente elettriche che ibride. Insieme alla nuova Gamma, verrà presentata anche l’intera famiglia Ypsilon.

Leapmotor parteciperà a questo importante salone automobilistico internazionale presentando l’intera gamma attuale e offrendo un’anteprima degli sviluppi futuri, con la presentazione in anteprima europea della B03 B-hatch , accompagnata dalla B03X B-crossover e dalla B05 C-hatch, entrambe previste per il lancio nella seconda metà del 2026.

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Accanto a questi nuovi modelli, Stellantis esprimerà diverse visioni che fondono l’esperienza maturata nel tempo con audaci passi verso il futuro della mobilità, come ha fatto Peugeot, lanciando un messaggio forte ed emozionante: Peugeot è tornata con un WOW! La presenza del marchio metterà in risalto le sue nuove concept car, gli ultimi modelli sportivi e le innovazioni rivoluzionarie. Sarà inoltre esposta l’intera gamma Peugeot, comprese le nuove 308 e 408, insieme a una Sport Zone dedicata, dove i visitatori potranno ammirare la 9X8 impegnata nel Campionato Mondiale Endurance e la nuova E-208 GTi.

Alfa Romeo sarà presente con tutta la sua gamma – Junior, Tonale, Giulia, Stelvio – inclusa la straordinaria 33 Stradale, un omaggio all’eccellenza italiana radicata nel design, nella tradizione e nelle prestazioni. Il programma BOTTEGAFUORISERIE metterà ulteriormente in risalto il suo ruolo di polo di personalizzazione che unisce la maestria artigianale di Alfa Romeo e Maserati.

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Citroën promette di sorprendere i visitatori con uno stand spettacolare che metterà in mostra oltre 107 anni di esperienza, creatività e soluzioni ingegnose pensate per semplificare la vita di tutti i giorni e affrontare le sfide sociali. Concepito come un’esperienza immersiva, lo stand sarà organizzato attorno a diversi temi che definiscono l’identità del marchio: una concept car ricca di personalità, un’area dedicata alla Formula E e uno spazio dedicato al tempo libero e alla famiglia. Citroën presenterà una gamma moderna, popolare e accessibile, offrendo una scelta energetica che spazia dalla micromobilità incarnata dalla Ami alla nuova ammiraglia C5 Aircross, con ogni modello che svelerà una caratteristica speciale da scoprire per i visitatori.

DS Automobiles ha scelto Parigi per il lancio ufficiale di DS N° 7 , la nuova ambasciatrice dell’eccellenza francese, disponibile con motorizzazioni ibride e completamente elettriche, con un’autonomia fino a 740 km. Questa creazione distintiva, frutto di un sapiente equilibrio tra efficienza aerodinamica e ottimizzazione dello spazio interno, raggiunge un livello di comfort e raffinatezza senza pari. DS N° 7 sarà esposta insieme a una gamma completamente rinnovata e accattivante, che comprende DS N° 8, DS N° 4 e una livrea esclusiva per DS 3.

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FIAT si prepara a tornare al Salone di Parigi per mettere in mostra una gamma ormai completa a livello globale, espressione del suo stile italiano fatto di praticità, accessibilità e attenzione concreta alle esigenze delle persone. Il marchio porterà una proposta ampia, che spazia dalla Topolino, simbolo della micromobilità, alla 500 nelle varianti elettrica e ibrida. In esposizione anche 600 e Grande Panda, disponibili con motorizzazioni elettriche, ibride e benzina, oltre a TRIS, veicolo elettrico a tre ruote pensato per la mobilità urbana. Spazio anche alle novità: FIAT svelerà due nuovi modelli destinati a segnare il ritorno del brand nel segmento C, già anticipati nel 2024, insieme a una concept car esclusiva.

Infine, Opel, il marchio dell’iconica Blitz, presenterà la nuova Opel Astra, ora disponibile con tecnologie all’avanguardia nel segmento, come i fari adattivi antiabbagliamento Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi. Lo stand ospiterà anche la Mokka GSe completamente elettrica, vincitrice del Golden Steering Wheel 2025.