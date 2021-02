Ferrari è la casa automobilistica più popolare su Reddit mentre la Ford GT è l’auto più famosa, secondo un nuovo studio condotto da Auto Finesse. Quest’ultima ha recentemente analizzato i post più votati, commentati e premiati sul famoso sito Web di social, intrattenimento e forum per scoprire quai veicoli e brand di auto sono fra i più conosciuti.

Parlando delle case automobilistiche, Ferrari ha conquistato il primo posto con un totale di 757.795 voti positivi, posizionandosi davanti a Ford con 689.592 voti positivi. Inoltre, il cavallino rampante ha conquistato 158 premi e 23.067 commenti ed è stata protagonista in oltre il 7% dei post totali. Al terzo posto c’è Porsche con 604.086 voti positivi mentre al quattro troviamo Lamborghini con 577.187.

Ferrari: il cavallino rampante conquista il primo posto nella classifica dei brand più apprezzati su Reddit

La classifica prosegue con Toyota in quarta posizione con 464.536 voti positivi, Nissan al quinto posto con 429.336, BMW in sesta posizione con 424.617, Aston Martin al settimo posto con 355.271, McLaren in ottava posizione con 345.173 e Mercedes al nono posto con 294.500 voti positivi.

L’auto più popolare su Reddit è stata invece la Ford GT con un margine considerevole rispetto alla seconda vettura. In particolare, la supercar ad alte prestazioni ha conquistato 310.838 voti positivi rispetto alla Porsche 911 che si è piazzata al secondo posto con 177.074. Nella top 5 troviamo anche la Toyota Supra con 175.052, la Ferrari F40 con 170.997 e la Ford Mustang con 115.309.

Lamborghini Countach (102.230 voti positivi), LaFerrari (85.477), Lamborghini Aventador (73.759), Ford Bronco (69.641) e Lamborghini Miura (69.025) completano la top 10. Al di fuori troviamo altri veicoli altrettanto popolari su Reddit come la Lamborghini Centenario, la Diablo, la Toyota Yaris e la Ford GT40.

