Peugeot 208, la versione benzina non sparirà: resterà accanto alla nuova e-208 anche dopo il 2030

Peugeot ha scelto di non mettere fretta ai suoi clienti. Quando debutterà la nuova e-208 elettrica, l’attuale 208 con motori benzina e ibridi non sparirà dai listini. Continuerà a essere venduta accanto alla nuova arrivata, almeno finché ci sarà qualcuno disposto a comprarla.

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Peugeot manterrà in vendita la 208 a benzina e ibrida accanto alla nuova e-208

La conferma è arrivata direttamente da Alain Favey, amministratore delegato del marchio francese. «Continueremo a offrire la 208 nella sua forma attuale per coprire quella parte di mercato che non sarà ancora completamente elettrica e che richiederà ancora soluzioni con motore a combustione interna o ibride», ha spiegato Favey.

La 208 attuale, dunque, resterà in gamma finché avrà un pubblico. Oggi viene proposta con due versioni mild hybrid e con il nuovo Turbo 100, un tre cilindri benzina da 1,2 litri aggiunto da poco all’offerta.

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Sono motorizzazioni che continuano ad avere senso per molti clienti. C’è chi non dispone di un garage, chi vive in una zona con poche colonnine e chi percorre spesso lunghe distanze. Per queste persone, passare subito a un’elettrica può essere ancora complicato, anche quando l’interesse per la nuova tecnologia non manca.

Secondo Favey, benzina e ibrido potrebbero restare disponibili anche oltre il 2030. Peugeot, però, non immagina volumi particolarmente elevati. L’azienda si aspetta infatti una crescita molto forte delle vetture a batteria nei prossimi anni, con una progressiva riduzione dello spazio occupato dai motori a combustione.

La nuova e-208 sarà quindi la vera protagonista del futuro. Peugeot la considera uno dei lanci più importanti nel segmento delle utilitarie e intende concentrare su di lei gran parte dell’attenzione. La 208 attuale avrà invece un ruolo diverso: accompagnerà chi vuole affrontare il cambiamento con più calma.

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Questo non significa che il modello oggi in vendita resterà fermo al 2019. La base tecnica dovrebbe rimanere la stessa, ma è probabile un aggiornamento piuttosto profondo. Peugeot potrebbe intervenire sul frontale, sui gruppi ottici, sulla plancia e sul sistema multimediale, cercando di avvicinarne lo stile a quello della futura versione elettrica.

Dopo quasi sette anni di carriera, la 208 potrebbe quindi vivere una seconda fase molto più lunga del previsto. Continuerà a occupare uno spazio preciso nella gamma, offrendo ancora una possibilità concreta a chi non è pronto a passare all’elettrico, ma non vuole rinunciare a una delle utilitarie più conosciute del mercato europeo.