Nuova Citroën Dyane, immaginato il grande ritorno per sfidare Renault 4 E-Tech

La Citroën 2CV resta una delle auto più riconoscibili di sempre e continua ancora oggi a suggerire idee nuove. Questa volta, però, il protagonista non è lei. Mike G., fondatore dello studio creativo “mike.g.concepts”, ha scelto di riportare sotto i riflettori un altro nome storico della casa francese: la Citroën Dyane.

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Un render reimmagina la nuova Citroën Dyane in versione moderna

La sua proposta immagina una nuova generazione del modello, profondamente aggiornata nello stile ma ancora legata alla filosofia dell’originale. Non una semplice operazione nostalgia, quindi, ma un’auto pensata per inserirsi nella gamma moderna di Citroën con una personalità precisa.

L’idea è semplice. Se la 2CV dovesse davvero tornare come elettrica accessibile, la Dyane potrebbe affiancarla come alternativa più pratica e un po’ più ricercata. Le due vetture avrebbero ruoli diversi, proprio come accadeva in passato. La 2CV potrebbe puntare soprattutto su semplicità e prezzo, mentre la Dyane avrebbe spazio per offrire maggiore versatilità, più comfort e una cura superiore nei dettagli.

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Il modello originale venne prodotto dal 1967 al 1983. Condivideva diversi elementi con la 2CV, compresa la meccanica e il tetto in tela, ma cercava di essere più moderna e più facile da usare ogni giorno. Il portellone posteriore, per esempio, la rendeva più pratica rispetto alla sorella più famosa. Citroën l’aveva progettata anche per rispondere al successo della Renault 4, che in quel periodo stava conquistando una fetta importante del mercato europeo.

La nuova interpretazione riprende quell’impostazione senza copiarla in modo rigido. La carrozzeria conserva proporzioni semplici e compatte, ma viene resa più pulita e contemporanea. Le superfici sono morbide, i volumi ben leggibili e non c’è alcun tentativo di trasformare la Dyane in un SUV mascherato.

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È proprio questo uno degli aspetti più interessanti del progetto. In un mercato pieno di crossover molto simili tra loro, una vettura del genere potrebbe distinguersi grazie a un approccio più sobrio e personale.

Non mancano comunque elementi moderni. Gli specchietti sono sostituiti da telecamere, le maniglie sono a scomparsa e i gruppi ottici utilizzano la tecnologia LED. Anche l’abitacolo segue una linea minimalista, ma non povera. I materiali appaiono curati, l’atmosfera è semplice e l’impostazione generale punta a trasmettere una sensazione più raffinata rispetto a quella di una normale city car.

Una futura Citroën Dyane potrebbe così rappresentare una rivale originale della Renault 4 E-Tech. Non sul terreno dell’immagine da crossover, ma su quello dell’eleganza, della praticità e della leggerezza stilistica.

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Il progetto resta naturalmente indipendente e non ufficiale, ma riporta alla luce un nome che avrebbe ancora molto da raccontare. Una nuova 2CV potrebbe fare da modello popolare della gamma, mentre la Dyane potrebbe diventare la scelta più versatile e distintiva.