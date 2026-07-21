Nuova Fiat Argo X, svelato il nome della Grande Panda destinata al Sud America

Fiat ha deciso come si chiamerà il prossimo modello destinato al mercato sudamericano. Il nome scelto è nuova Fiat Argo X e la produzione partirà nel 2026 nello stabilimento Stellantis di Betim, nello Stato brasiliano di Minas Gerais.

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Fiat prepara la nuova Fiat Argo X per il Brasile: debutto nel 2026, produzione a Betim

Non sarà una semplice variante dell’Argo che già conosciamo. Il progetto è completamente nuovo e servirà ad allargare la gamma Fiat nella parte più accessibile del mercato. L’attuale Argo resterà infatti regolarmente in vendita, mentre la nuova arrivata dovrebbe proporsi con un’impostazione diversa, più moderna e probabilmente più vicina al mondo dei crossover.

A rendere ufficiale il nome è stato Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, durante l’evento organizzato per celebrare i 50 anni di Fiat in Brasile e dello stabilimento di Betim.

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«L’arrivo della nuova Fiat Argo X proseguirà la tradizione Fiat nella vendita di autovetture in Brasile e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di rinnovamento del portfolio del marchio», ha spiegato Zola.

Il nuovo modello, dunque, non prenderà il posto dell’Argo almeno nell’immediato. Le due vetture convivranno e dovrebbero rivolgersi a pubblici leggermente diversi. Una scelta logica, considerando che l’Argo continua a essere una delle automobili più importanti per Fiat in Brasile.

Nel 2026 risulta il secondo modello più venduto del marchio e occupa il quarto posto nella classifica generale del mercato brasiliano. Numeri che rendono difficile pensare a una sua uscita di scena. Fiat ha preferito quindi costruirle accanto una nuova proposta, senza rinunciare a un nome che continua ad avere un peso enorme nei concessionari.

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La nuova Fiat Argo X è la sorella sudamericana di Fiat Grande Panda anche se ovviamente le due auto non saranno del tutto identiche. La filosofia potrebbe essere simile: un’auto semplice, pratica, robusta e con uno stile immediatamente riconoscibile. La vettura prodotta a Betim dovrà adattarsi alle necessità specifiche del mercato locale, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda motori, assetto e dotazioni.

Herlander Zola ha descritto il progetto usando tre parole: robustezza, design ed efficienza. Tre concetti abbastanza semplici, ma che spiegano bene quale tipo di auto Fiat voglia portare sul mercato.

La nuova Fiat Argo X avrà anche un ruolo importante dal punto di vista industriale. Sarà infatti il primo modello completamente nuovo prodotto a Betim all’interno del piano di investimenti annunciato da Stellantis per il Sud America.

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Il gruppo ha previsto investimenti per 32 miliardi di real brasiliani entro il 2030. Di questa cifra, 14 miliardi saranno destinati proprio allo stabilimento del Minas Gerais. Risorse che serviranno a rinnovare le linee, introdurre nuove tecnologie e preparare l’impianto all’arrivo dei modelli dei prossimi anni.

Betim resta uno dei pilastri della presenza industriale di Stellantis nella regione. Il complesso occupa una superficie complessiva di 2,2 milioni di metri quadrati, con oltre 900.000 metri quadrati di aree costruite. La capacità produttiva può arrivare a 650.000 veicoli all’anno.

Nello stabilimento lavorano più di 19.000 persone. Attorno all’impianto ruota inoltre una rete di oltre 400 fornitori diretti, senza contare le migliaia di posti di lavoro legati indirettamente alle attività della fabbrica.

Dall’inizio della produzione sono usciti da Betim più di 18 milioni di veicoli. Oltre quattro milioni sono stati esportati in circa 40 Paesi, confermando il ruolo dello stabilimento non soltanto per il Brasile, ma per l’intera area sudamericana.

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La storia iniziò nel 1976 con la Fiat 147, la prima vettura prodotta dal marchio nel complesso del Minas Gerais. Da allora Betim è cresciuta insieme a Fiat, diventando uno dei simboli dell’industria automobilistica brasiliana.

Oggi nello stabilimento vengono costruiti modelli come Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino e Strada. Sulle stesse linee nascono anche Peugeot Partner Rapid e Ram 700. Nel 2026 a questa famiglia si aggiungerà la nuova Fiat Argo X.

Il Brasile continua del resto ad avere un peso enorme per Fiat. Nel primo semestre del 2026 il marchio ha venduto 270.955 veicoli nel Paese. Il mercato brasiliano rappresenta da solo circa il 40 per cento delle vendite globali della casa italiana.

Fiat guida il mercato nazionale da cinque anni consecutivi, mentre la Strada è il veicolo più venduto in Brasile dal 2021. Oggi un’automobile ogni cinque immatricolata nel Paese porta il logo Fiat. Nel settore dei pick-up, la quota è ancora più impressionante: uno su due è un modello del marchio italiano.