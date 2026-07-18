Fiat Strada da record: a Betim prodotte oltre 19 mila unità in un solo mese

Fiat Strada continua a correre forte e a collezionare numeri che spiegano, meglio di qualsiasi slogan, il peso raggiunto dal modello in Sud America. A giugno, nello stabilimento Stellantis di Betim, in Brasile, sono stati prodotti 19.261 esemplari del pick-up. È il miglior risultato mensile mai registrato nella sua storia.

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La Fiat Strada segna un nuovo record a Betim con oltre 19 mila unità prodotte in un mese,

Il precedente record risaliva a settembre 2025, quando la produzione si era fermata a 18.287 unità. Un primato durato meno di un anno. La Strada è riuscita infatti a superarlo in un momento nel quale il mercato continua a premiare i veicoli pratici, robusti e capaci di adattarsi a usi molto diversi.

Il successo del modello non nasce oggi. La sua storia comincia nel 1998, quando Fiat lanciò un pick-up compatto pensato soprattutto per il lavoro. Era semplice, concreto e poco incline agli effetti speciali. Proprio questa impostazione, però, gli permise di conquistare rapidamente una clientela molto ampia.

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Con il passare del tempo la Strada è cambiata. Nel 1999 arrivò la cabina estesa, nel 2009 la doppia cabina e nel 2013 la terza porta, una soluzione che rese più comodo l’accesso alla parte posteriore dell’abitacolo. Ogni aggiornamento aggiunse qualcosa, senza modificare la filosofia di fondo del progetto.

La svolta più importante arrivò nel 2020 con la nuova generazione. Da quel momento la Fiat Strada smise di essere percepita soltanto come un mezzo da lavoro. L’abitacolo diventò più curato, il comfort migliorò e la tecnologia fece un passo avanti evidente. Il pick-up iniziò così a parlare anche a chi cercava un veicolo per la famiglia, il tempo libero o la città.

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Nel 2021 debuttò inoltre il cambio automatico CVT, una prima assoluta per la categoria in Brasile. Una scelta importante, perché rese la Strada più semplice da guidare nel traffico quotidiano e più interessante anche per un pubblico meno tradizionale.

L’aggiornamento del 2024 ha poi portato il motore turbo flex, alcuni ritocchi estetici e la versione Ultra, più ricca e orientata a chi desidera un modello meno spartano. La gamma si è ampliata. E il mercato ha risposto.

Nel 2025 la Fiat Strada è stata il veicolo più venduto in Sud America, con 156.786 unità. In Brasile guida il mercato da cinque anni consecutivi e nel 2026 ha già superato quota 83 mila immatricolazioni.

«Questo nuovo record di produzione è motivo di grande orgoglio per tutto il team», ha dichiarato Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America. Il risultato, ha aggiunto, riflette la fiducia dei clienti e il lavoro svolto dai dipendenti dello stabilimento di Betim.

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Oggi la Strada è proposta in quattro versioni. Le configurazioni a cabina singola possono trasportare fino a 720 kg e offrono 1.354 litri di spazio di carico. Quelle a doppia cabina arrivano invece a 650 kg e 844 litri. La capacità di traino dichiarata è di 400 kg.

Prodotta in Brasile, la Fiat Strada viene esportata anche in Argentina, Uruguay e Paraguay, dove continua a essere scelta da chi cerca un mezzo compatto, versatile e capace di passare dal lavoro alla vita quotidiana senza troppe complicazioni.