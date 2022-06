Stellantis assume lavoratori a Metz e Trémery: 80 posti vacanti

La piattaforma digitale GoJob organizza il reclutamento di nuovi lavoratori per conto di Stellantis che cerca nuovi dipendenti per i suoi stabilimenti di Metz e Tremery. In tutto sono 80 le posizioni da ricoprire nei due siti francesi del gruppo automobilistico, ovvero Metz-Borny e Trémery. L’assunzione mira ad attrarre lavoratori temporanei per incarichi a breve o lungo termine attraverso tre tipi di lavoro.

Stellantis cerca nuovi lavoratori per gli stabilimenti di Metz-Borny e Trémery

In primo luogo, Stellantis è alla ricerca di operatori di montaggio, i cui compiti includeranno il montaggio di elementi su motori e cambi. Successivamente, il gruppo vuole reclutare tecnici di manutenzione per smontare e rimontare tutti i tipi di apparecchiature. Infine, si cercano i driver di installazione. È possibile candidarsi via email a laurine@gojob.com o direttamente sul sito web di GoJob . I lavoratori temporanei possono aspettarsi di ricevere dei bonus durante la loro missione.

Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità trapeleranno a proposito di queste nuove assunzioni che il gruppo automobilistico, nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA, ha intenzione di effettuare per i suoi stabilimenti francesi di Metz e Tremery.

