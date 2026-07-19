Nuova Citroën 2CV, design storico e tecnologia moderna per una sfida ambiziosa

La nuova Citroën 2CV torna ad accendere la fantasia degli appassionati grazie a una suggestiva proposta pubblicata su Facebook dalla pagina Sezer Design – Concept Cars & Bikes. Si tratta un’interpretazione personale dell’autore di questo render fatto con l’aiuto dell’AI che prova a immaginare il volto moderno della celebre “Papera”, una delle automobili più riconoscibili e amate della storia europea.

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Un render non ufficiale immagina la nuova Citroën 2CV elettrica

Nel render, la vettura conserva alcuni elementi che richiamano immediatamente la 2CV originale. Il frontale è semplice e quasi sorridente, con fari rotondi ben separati, cofano corto e superfici morbide. La carrozzeria appare compatta, alta e stretta, mentre i passaruota pronunciati e il tetto curvo riportano alla memoria le proporzioni del modello storico. Il risultato è un’auto dal carattere allegro, simpatica e immediatamente riconoscibile, ma aggiornata attraverso luci a LED, cerchi moderni e dettagli più puliti.

Fra le novità più attese dei prossimi anni, la nuova Citroën 2CV occupa ormai un posto particolare. Dopo anni di indiscrezioni, Stellantis ha infatti ufficializzato lo scorso maggio il ritorno del modello, spingendo numerosi designer a immaginarne l’aspetto sulla base delle prime anticipazioni.

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A rendere possibile l’operazione sarebbe anche la futura categoria europea M1e, pensata per automobili elettriche compatte, collocate fra i segmenti A e B. Questi veicoli dovrebbero avere potenza e velocità limitate, beneficiando però di regole più semplici e costi industriali inferiori. L’obiettivo sarebbe mantenere il prezzo vicino ai 15.000 euro.

Stellantis avrebbe previsto tre nuove E-Car da produrre nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, tra le quali dovrebbe trovare spazio proprio la nuova Citroën 2CV oltre naturalmente alla nuova Fiat Pandina. La lunghezza potrebbe aggirarsi intorno ai 3,6 metri, con un design rétro reinterpretato in chiave moderna, seguendo una strada simile a quella scelta da Renault con R5 e R4.

Anche l’abitacolo dovrebbe puntare su semplicità, colori vivaci e soluzioni pratiche. Una formula capace di incuriosire soprattutto i più giovani, compresa la Generazione Z, pur non avendo conosciuto direttamente la 2CV originale. Sul fronte tecnico si ipotizzano circa 70 cavalli e almeno 200 chilometri di autonomia, in attesa di indicazioni più precise che potrebbero arrivare al Salone dell’Auto di Parigi di ottobre.