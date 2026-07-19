La prima (ex) Ferrari diesel al mondo scende in strada | Video

I sacrilegi fanno sempre male e non trovano indulgenza nello spirito festoso dell’estate. Ecco perché il giudizio già espresso su quella che, un tempo, era una splendida Ferrari F355 Spider, ora trasformata in un Frankenstein a gasolio, non cambia di una virgola. La repulsione e lo sdegno verso questo tuning estremo restano intatti al 100%.

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Qui il mito è stato profanato, con un vero e proprio affronto alla sua identità. Da appassionato, la visione di un simile esperimento genetico mi fa tanto male. In passato avevamo visto la stravagante creatura in azione nella campagna statunitense. Ora sul canale YouTube di Grind Hard Plumbing Co è stato pubblicato un video che mostra l’esemplare in occasione della sua prima uscita su strada.

Base di lavoro, come scritto nel precedente articolo, è stata una Ferrari F355 Spider incidentata, di stanza nell’Idaho (USA). Invece di procedere a un doveroso restauro, per riportare l’auto ai vecchi fasti, i protagonisti di questa vicenda hanno preferito seguire una strada completamente diversa, che fa rabbrividire.

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Per comprendere la portata dello scempio, basta analizzare le modifiche apportate alla vettura. La carrozzeria scoperta è stata rivista, con l’innesto di un tetto fisso artigianale, nel tentativo di replicare le linee della Berlinetta. Ma è sottopelle che si consuma il dramma maggiore: qui il glorioso motore V8 aspirato da 3.5 litri originale è stato rimosso, per lasciare spazio a un V10 biturbo diesel da 5.0 litri strappato a una Volkswagen Touareg.

Dai 380 cavalli sonori e coinvolgenti dell’unità di Maranello si è passati ai 309 cavalli del propulsore tedesco. Una perdita netta in termini di performance, peso, tecnologia e, soprattutto, emozioni. Come se non bastasse, su questa ex Ferrari F355 Spider è stata innestata una trasmissione a 6 marce proveniente da una Porsche Cayman.

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Davanti a un simile tuning sacrilego si resta senza parole, nel senso più negativo del termine, ma evidentemente c’è, in giro per il mondo, chi ha un approccio meno religioso verso la fede del “cavallino rampante”. A voi il video, poco adatto ai deboli di cuore e a chi porta le Ferrari nel DNA.