Ferrari 12Cilindri Shooting Brake, la familiare da sogno con il cuore V12

La Ferrari Luce continua a dividere il pubblico, ma dal mondo dei render digitali arriva una proposta capace di attirare l’attenzione degli appassionati: una spettacolare Ferrari 12Cilindri Shooting Brake, immaginata come vera alternativa familiare alla prima elettrica del Cavallino Rampante.

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Un render immagina una Ferrari 12Cilindri Shooting Brake a cinque porte

Il progetto porta la firma di Nikita Chuicko, artista virtuale conosciuto sui social come “kelsonik”, che ha scelto la recente 12Cilindri come punto di partenza per creare una Ferrari completamente diversa. Non un semplice esercizio di stile, ma una cinque porte con spazio per cinque persone e un vano bagagli più ampio, pensata per chi desidera prestazioni elevate senza rinunciare alla praticità.

La base resta quella della Ferrari 12Cilindri, ma le proporzioni cambiano in maniera evidente. Il tetto viene allungato verso la parte posteriore, la coda assume una forma più verticale e compaiono due portiere aggiuntive. Il risultato è una Ferrari 12Cilindri Shooting Brake muscolosa ed elegante, capace di conservare il lungo cofano e l’impostazione sportiva della granturismo originale.

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Il frontale rimane immediatamente riconoscibile, con la fascia nera che richiama alcune Ferrari del passato e i sottili gruppi ottici integrati nella parte superiore. È soprattutto la fiancata, però, a mostrare la trasformazione più profonda. La linea del tetto prosegue quasi senza interruzioni fino al portellone, creando una silhouette più lunga e pratica, ma ancora molto dinamica.

Secondo il suo autore, questa Ferrari 12Cilindri Shooting Brake potrebbe ospitare cinque adulti e i rispettivi bagagli. Una configurazione che la renderebbe una vera automobile da famiglia, pur mantenendo un carattere molto più tradizionale rispetto alla controversa Ferrari Luce.

Il render immagina anche una trasmissione automatica “by-wire”, senza però modificare la filosofia generale della vettura. Il cuore resterebbe infatti il V12 aspirato, elemento centrale della 12Cilindri e simbolo di una Ferrari ancora legata al suono, alla meccanica e al piacere di guida.

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Naturalmente non esiste alcuna conferma su un possibile arrivo in produzione. Si tratta di un progetto indipendente e puramente virtuale. La Ferrari 12Cilindri Shooting Brake mostra però come una vettura a cinque porte possa essere immaginata senza abbandonare del tutto le proporzioni, il fascino e il DNA sportivo del Cavallino Rampante.