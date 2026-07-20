Maserati celebra l’orgoglio italiano con Alessandro Del Piero e la nuova GranTurismo a New York

Maserati torna a raccontare la propria anima attraverso una campagna che unisce automobili, sport e orgoglio italiano. Il marchio del Tridente ha scelto Alessandro Del Piero come protagonista di un nuovo filmato dedicato alla GranTurismo, modello simbolo della casa modenese e interprete di quella particolare idea di eleganza sportiva che accompagna il brand da oltre un secolo.

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Maserati affida ad Alessandro Del Piero una campagna AI per la nuova GranTurismo

La campagna, realizzata insieme all’agenzia creativa Migrante, nasce in una fase importante per Maserati, impegnata a rilanciare le proprie ambizioni internazionali attraverso una gamma profondamente rinnovata. Il racconto mette così in parallelo il percorso del costruttore e quello dello sport italiano: due realtà capaci di attraversare momenti complessi, rialzarsi e tornare a puntare verso traguardi importanti.

Il video è stato realizzato interamente con tecnologie di intelligenza artificiale e porta lo spettatore in una New York insolita, completamente deserta e avvolta da un’atmosfera quasi sospesa. Tra le strade della metropoli si muove la nuova Maserati GranTurismo, guidata dall’indimenticabile numero 10 della Nazionale italiana.

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Non ci sono dialoghi. A parlare sono le immagini, la concentrazione di Del Piero e soprattutto il suono del motore Nettuno, che accompagna la vettura nel suo viaggio verso il New Jersey. La GranTurismo diventa così il simbolo di una marcia silenziosa ma determinata, costruita intorno ai valori di bellezza, coraggio e capacità di trasformare le idee in qualcosa di concreto.

“Il viaggio della nuova GranTurismo in una New York silenziosa mi ha fatto pensare a cosa significa l’orgoglio, un simbolo. Come indossare la maglia azzurra davanti al mondo intero”, ha raccontato Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus ha sottolineato come il percorso immaginato da Maserati riesca ad arrivare direttamente al cuore, richiamando l’importanza della preparazione e della visione anche quando non si è in campo.

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Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e BOTTEGAFUORISERIE General Manager, ha invece evidenziato la volontà del marchio di guardare al futuro con ottimismo. “Non siamo solo sognatori: rendiamo i sogni reali”, ha dichiarato, ricordando i 112 anni di storia del Tridente tra produzione automobilistica e competizioni.

La nuova campagna vuole essere anche un tributo all’Italia, al suo saper fare e a quella ricerca dell’eccellenza che Maserati riassume nel concetto di “The Italian GranTurismo: Effortless Luxury Performance”, dove comfort, piacere di guida e prestazioni convivono senza apparenti compromessi.