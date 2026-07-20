Opel Combo con motore benzina: aperti gli ordini, con prezzo d’attacco

Ordini aperti per la Opel Combo con motore a benzina da 1.2 litri di cilindrata. Il prezzo chiavi in mano, per questo allestimento “Edition +”, parte da 26.600 euro (IPT esclusa). Una cifra che ne fa un prodotto accessibile nel segmento di appartenenza, tenendo conto della qualità dei contenuti offerti.

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Disponibile con unità propulsive diesel, elettrica e a benzina, questa vettura della casa di Rüsselsheim si distingue per la sua natura di mezzo moderno, flessibile e spazioso. Doti che ne fanno un modello adatto alla vita familiare, al tempo libero e al lavoro.

Ora la Opel Combo diventa ancora più attraente, regalando ai clienti una libertà maggiore nella scelta della motorizzazione più adatta ai propri bisogni. Puntando sull’efficiente motore a benzina da 1.2 litri, il prezzo di acquisto diventa meno impegnativo, allargando così il bacino dei potenziali acquirenti.

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In questa veste, l’auto del “blitz” eroga una potenza massima di 110 cavalli. L’energia giunge al suolo col supporto di un cambio manuale a sei marce, che svolge egregiamente il suo lavoro. Per gli amanti delle metriche prestazionali, diciamo che la punta velocistica si spinge a quota 179 km/h.

La versione “Edition +“, di cui ci stiamo occupando, offre nei suoi 4,41 metri di lunghezza una comoda accoglienza fino a cinque passeggeri e ai loro bagagli. Questo allestimento, che disegna la configurazione di ingresso alla gamma Opel Combo, dispone di una vasta gamma di equipaggiamenti di serie per il comfort, con contenuti tecnologici di buon livello.

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Del pacchetto fanno parte i fari a matrice led Intelli-Lux Matrix, che garantiscono visibilità ottimale di notte e in tutte le condizioni meteorologiche. Ciò contribuisce a una migliore sicurezza attiva. A garantire il benessere a bordo, nelle giornate calde, concorrono il sistema di aria condizionata e i vetri oscurati. Le manovre di parcheggio in ambito urbano sono rese più agevoli dai sensori posteriori.

Sulla Opel Combo c’è pure una radio multimediale con touchscreen da 10 pollici, che offre eccellente intrattenimento e connettività, supportando anche l’integrazione wireless con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto. Nell’uso con cinque occupanti a bordo, la “Edition +” ha una capacità del bagagliaio fino a 1.355 litri fino al tetto.

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Coi sedili posteriori e quello anteriore passeggero abbassati, il volume di carico aumenta fino a un massimo di 3.500 litri. Sono cifre degne di un furgone. Per quanti vogliono ancora di più in termini di volumi interni, è disponibile la versione XL, lunga 4,76 metri, che può essere acquistata con motorizzazione elettrica o diesel.

In questa configurazione, l’auto del “blitz” può accogliere opzionalmente fino a sette persone in tre file. Nella seconda fila possono essere richiesti tre sedili individuali. Usando la configurazione più idonea, la Opel Combo “allungata” può offrire fino a 4.000 litri di capacità di carico (fino al tetto). Le caratteristiche pratiche includono l’accesso al vano carico tramite il finestrino del portellone e lo schienale del sedile passeggero piegabile orizzontalmente.

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Fonte | Stellantis