MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile di Torino dedica 3 giornate agli over 70

Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino dedica alcuni momenti speciali agli over 70, garantendo loro delle visite guidate ad hoc. Tre sono le giornate previste nell’ambito di questa iniziativa. La prima si è svolta il 15 luglio. Altre due andranno in scena il 29 luglio e il 26 agosto, dalle 10 alle 11.

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Il biglietto d’ingresso costerà solo 3 euro per i beneficiari, mentre la visita guidata sarà gratuita. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al numero 011677666 oppure direttamente in biglietteria il giorno della visita, fino a esaurimento dei posti disponibili per la già citata fascia oraria.

Grazie a questo progetto, gli over 70 avranno la possibilità di godere dello splendore della struttura e delle sue auto, ma anche di trascorrere qualche ora in uno spazio fresco e accogliente come il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.

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La prestigiosa realtà espositiva piemontese è una perla a livello internazionale. Miscela arte, design e il fascino senza tempo delle quattro ruote, in una cornice mozzafiato, dove ogni aspetto architettonico e scenografico è curato al meglio. In questo luogo la cultura dell’automobile si trasforma in pura emozione. Possiamo vederlo come un tempio, che merita un pellegrinaggio da parte di tutti gli appassionati e, più in generale, dei cultori del bello.

Il contenuto è di altissimo valore culturale e storico. In tempi recenti l’impianto ha vissuto una profonda metamorfosi, ampliando i propri orizzonti, per regalare ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e immersiva. Nella nuova veste, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino è stato reso più affascinante che mai. Sicuramente rientra fra i complessi espositivi più belli e completi al mondo.

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Nei suoi spazi si vive un viaggio esperienziale tra passato, presente e futuro. Il tutto con un grande slancio emotivo, frutto delle grandi sperimentazioni e del profondo ripensamento identitario che hanno caratterizzato il 2025. Lo scorso anno, infatti, diversi aggiornamenti si sono tradotti in materia.

Foto MAUTO Torino mostra Enzo Ferrari e i rivali inglesi

È nato pure uno spazio dedicato al design, di 1.600 metri quadri, la cui inaugurazione ha avuto per protagoniste vetture davvero speciali: alcune delle Ferrari più esclusive e prestigiose dell’era Manzoni, che ha preso il posto di Pininfarina nella gestione dello stile del “cavallino rampante“. Ora c’è un’altra mostra al suo posto.

Al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino l’automobile viene vista oltre gli aspetti strettamente funzionali e si mostra come un oggetto culturale complesso, in grado di far dialogare in modo perfetto l’industria con l’arte, la memoria storica con l’immaginario futuro. Il percorso espositivo regala note di magia, a 360 gradi.

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La Sala Albertini è stata ampliata fino a superare i 2.000 metri quadri di superficie, per ospitare grandi mostre tematiche. Alla Project Room il compito di ospitare rassegne dedicate alla sperimentazione artistica, alle tendenze pop e agli immaginari della contemporaneità. Poi c’è la Galleria della Pubblicità, un percorso che raccoglie gli spot automobilistici più iconici, dai pionieristici filmati del primo Novecento fino alle produzioni degli anni Duemila.

Ogni dettaglio della composizione è stato studiato accuratamente per offrire la migliore immersione nel godimento, esaltato dalle scenografie e dalle splendide architetture. Al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ci si sente parte del raffinato ed elegante contesto espositivo. Qui il vissuto del pubblico si trasforma in sapere.

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Cuore pulsante resta, ovviamente, la collezione: centinaia di veicoli di inestimabile valore, con autentiche perle impossibili da ammirare altrove. Il percorso espositivo spazia con disinvoltura dai primi, pionieristici mezzi a trazione meccanica fino alle vetture popolari che hanno motorizzato intere generazioni. Non mancano, naturalmente, le creature da sogno e i bolidi da gara, macchine straordinarie che hanno scritto pagine indelebili di storia e che qui trovano la loro perfetta celebrazione. Chapeau!

Fonte | MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile Torino