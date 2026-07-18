Lancia Delta, il grande ritorno scompare dai piani Stellantis: ora tutto dipende dalla Gamma

Il nuovo piano prodotto di Stellantis fino al 2030 mostrato nei giorni scorsi in una celebre slide apparsa sul web lascia spazio a una domanda destinata a far discutere gli appassionati: che fine ha fatto la futura Lancia Delta? Nella colonna dedicata al marchio torinese compare regolarmente la nuova Gamma, mentre della compatta sportiva annunciata negli anni scorsi non c’è più alcuna traccia.

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La nuova Delta non compare nel piano Stellantis fino al 2030: il futuro Lancia passa dalla Gamma

L’assenza dalla roadmap ufficiale non consente ancora di parlare con certezza di una cancellazione definitiva del progetto. Il segnale, però, è difficile da ignorare. Stellantis non prevede il lancio della nuova Delta entro la fine del decennio, almeno sulla base delle informazioni presentate nel suo piano strategico.

Il modello avrebbe dovuto rappresentare uno dei passaggi più importanti della rinascita di Lancia. Dopo la nuova Ypsilon e la Gamma, la Delta era stata immaginata come una compatta capace di riportare il marchio in un segmento nel quale il suo nome conserva ancora un peso enorme. Una vettura moderna, probabilmente elettrificata, destinata a reinterpretare una delle pagine più celebri della storia del brand.

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Dal punto di vista industriale, il progetto avrebbe potuto trovare spazio sulla piattaforma STLA One, l’architettura modulare che Stellantis utilizzerà per diversi modelli dei segmenti B, C e D. In questo scenario, la Delta avrebbe potuto condividere parte della propria base tecnica con la futura Peugeot 308, prevista verso la fine del decennio. Al momento, però, non esistono indicazioni ufficiali in questa direzione.

La scomparsa della Delta non significa necessariamente che Lancia sia destinata a fermarsi. La nuova Gamma resta confermata e diventa, ancora più di prima, il modello decisivo per capire il futuro del marchio. Il crossover lungo circa 4,67 metri dovrà dimostrare che Lancia può tornare a essere competitiva fuori dall’Italia e conquistare clienti nel difficile mercato premium europeo.

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È inoltre possibile che Stellantis stia lavorando a una nuova strategia, diversa da quella definita durante la gestione di Carlos Tavares. Un piano più prudente, legato ai risultati commerciali dei modelli già annunciati e alla reale evoluzione della domanda.

Nel breve periodo, dunque, tutte le attenzioni saranno concentrate sulla Gamma. Fino al 2030 non risultano altri nuovi modelli Lancia inseriti ufficialmente nella roadmap, mentre il ritorno della Delta resta sospeso e privo, per ora, di una nuova data.