RAM Dakota torna davvero: Stellantis sceglie Toledo e prepara un investimento da 400 milioni

Il nome Dakota tornerà a comparire su un pick-up destinato al mercato americano. Stellantis ha confermato che il nuovo modello RAM sarà costruito a Toledo, in Ohio, nello stesso complesso industriale dove oggi nascono la Jeep Wrangler e il Gladiator. La produzione dovrebbe iniziare nel 2028, mentre per preparare lo stabilimento è previsto un investimento vicino ai 400 milioni di dollari.

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Stellantis rilancia il RAM Dakota: sarà prodotto a Toledo dal 2028 con un investimento da 400 milioni

A dare la conferma è stato Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, durante una visita al sito organizzata in occasione dell’85° anniversario di Jeep. Nei mesi scorsi il gruppo aveva parlato di un nuovo pick-up di medie dimensioni, senza però indicarne il nome. Filosa ha sciolto il dubbio citando direttamente il Ram Dakota, una denominazione ben conosciuta dagli automobilisti nordamericani. Il ritorno del modello permetterà a RAM di entrare in una fascia di mercato oggi scoperta.

Il nuovo Dakota dovrebbe rispondere proprio a queste esigenze. Sarà più piccolo dei modelli full-size, ma dovrà conservare l’impostazione tipica di RAM: un cassone utilizzabile davvero, una buona capacità di traino e caratteristiche adatte anche al lavoro o alle strade sterrate.

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La sfida commerciale non sarà semplice. Il segmento dei pick-up medi è già occupato da concorrenti molto conosciuti, tra cui Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, GMC Canyon e Nissan Frontier. Il Dakota dovrà quindi trovare un equilibrio tra prezzo, robustezza, tecnologia e capacità reali, facendo leva anche su un nome che molti clienti ricordano ancora.

L’ultimo Dodge Dakota uscì di produzione nel 2011. Per anni era stato considerato una soluzione intermedia tra i pick-up compatti e quelli di grandi dimensioni. RAM era diventato un marchio separato da Dodge nel 2009, ma il nome Dakota non era più tornato sul mercato statunitense.

A Toledo, il nuovo programma potrebbe portare anche effetti importanti sull’occupazione. Stellantis stima la creazione di oltre 900 posti di lavoro. I fondi serviranno ad aggiornare le linee, installare nuove attrezzature e preparare il complesso all’arrivo di un terzo modello accanto a Wrangler e Gladiator.