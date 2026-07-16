Nuova Lancia Delta Evo, il mito degli anni Novanta rivive in chiave moderna

La nuova Lancia Delta Evo torna a far parlare di sé, almeno per il momento sul terreno della fantasia digitale. A riaccendere l’interesse degli appassionati è Carlo Indelicato, creatore indipendente che ha pubblicato su LinkedIn una propria interpretazione moderna della celebre sportiva italiana.

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Un render reinterpreta la nuova Lancia Delta Evo con linee moderne e richiami al Deltone

Non si tratta quindi di un progetto ufficiale Lancia, né di un prototipo destinato alla produzione. Le immagini mostrano un render che prova a immaginare come potrebbe apparire oggi una nuova Delta Evoluzione, mantenendo alcuni richiami evidenti al modello degli anni Novanta. La carrozzeria compatta, i passaruota molto larghi, il grande alettone posteriore e il frontale aggressivo cercano di recuperare il carattere muscoloso del “Deltone”, aggiornandolo con fari sottili e superfici più moderne.

«Il ritorno della Lancia Delta Evoluzione è uno degli argomenti più caldi sui social network italiani», ha scritto Indelicato, ricordando come LinkedIn ospiti spesso confronti tra appassionati, designer ed esperti di marketing. Molti vorrebbero una reinterpretazione fedele allo spirito dell’originale. Il designer ha accompagnato il lavoro con una frase semplice: «Un’idea è questa».

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La Delta nasce alla fine degli anni Settanta come berlina compatta, ma è con le versioni sportive a trazione integrale che il suo nome entra nella leggenda. Tra il 1987 e il 1992 la famiglia Delta HF conquistò sei titoli mondiali costruttori consecutivi nei rally, oltre a quattro campionati piloti, diventando una delle vetture da competizione più vincenti e riconoscibili di sempre.

Il render arriva però in un momento delicato per il futuro del marchio. Nel precedente piano Lancia, il ritorno della Delta era stato annunciato per il 2028 come modello completamente elettrico. Con il nuovo piano FaSTLAne 2030, Stellantis ha però rivisto priorità e organizzazione, concentrando gran parte degli investimenti su marchi come Fiat, Jeep, Ram e Peugeot. Lancia è stata ricollocata come marchio specialistico sotto la gestione Fiat, perdendo parte dell’autonomia prevista nella precedente strategia.

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A questo punto non è ancora chiaro se il progetto della nuova Delta procederà secondo il calendario originario, verrà modificato oppure rinviato. Il render di Indelicato non anticipa dunque un modello reale, ma interpreta un desiderio ancora molto forte tra gli appassionati: rivedere sulle strade una Delta larga, aggressiva e immediatamente riconoscibile.