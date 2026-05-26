Lancia riparte da Fiat, Filosa: “Collaboreranno come ai tempi d’oro”

Il futuro di Lancia potrebbe avere un sapore familiare. Dopo anni di attesa, rilanci annunciati e una gamma ancora molto ridotta, il marchio torinese si prepara a una nuova fase industriale che, secondo il CEO di Stellantis Antonio Filosa, passerà anche da una collaborazione più stretta con Fiat.

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Filosa rilancia l’asse Lancia-Fiat: modelli gemelli, costi più bassi e una gamma più ampia per riportare il marchio torinese a crescere

L’idea è quella di tornare a un modello già visto in passato, quando Fiat e Lancia lavoravano su vetture tecnicamente vicine, ma pensate per pubblici diversi. Filosa ha richiamato esempi come Fiat Idea e Lancia Musa, Fiat Ulysse e Lancia Phedra, Fiat Tempra e Lancia Dedra. Auto con molti elementi in comune, ma con personalità, posizionamento e clientela distinti.

Tradotto: il futuro di Lancia potrebbe poggiare su modelli “gemelli” di Fiat, sviluppati sulla stessa base tecnica ma reinterpretati con uno stile più elegante, finiture più curate e un’identità più premium. Una scelta che permetterebbe di contenere i costi e, allo stesso tempo, ampliare più rapidamente la gamma del marchio.

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Le ipotesi sono diverse. Si potrebbe immaginare una sorta di erede spirituale della vecchia Ypsilon, magari legata alla famiglia Panda, oppure un B-SUV vicino per dimensioni e architettura a Grande Panda o Fiat 600. Non è da escludere nemmeno un piccolo quadriciclo urbano sullo schema di Citroen Ami e Fiat Topolino, o un C-SUV più raffinato derivato da un futuro modello del gruppo.

Resta da capire come questa strategia verrà accolta dal pubblico. Il richiamo agli anni di Musa, Phedra e Dedra divide: per alcuni rappresenta una strada concreta per riportare Lancia su più segmenti, per altri ricorda una fase non sempre brillante della storia recente del marchio.

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Nel breve periodo, però, l’attenzione è tutta sulla nuova Lancia Gamma, attesa nelle prossime settimane e probabilmente destinata a essere l’ultimo modello Lancia sviluppato con una maggiore autonomia progettuale. Dopo di lei, il marchio potrebbe tornare a crescere insieme a Fiat, cercando un equilibrio delicato tra razionalità industriale e identità storica.