Jeep celebra 85 anni con un evento spettacolare nel cuore di Windsor

Il marchio Jeep celebra 85 anni di storia in Canada con una festa spettacolare sulle rive del fiume Detroit, a Windsor in Ontario. Davanti alla sede centrale di Stellantis Canada, la scena è stata dominata da un’enorme anatra di gomma alta 12 metri e larga 11 metri alla base, installata ai piedi della Grande Bandiera Canadese. Un’immagine fuori dagli schemi, scelta per rendere omaggio a una delle tradizioni più curiose e amate dagli appassionati: il “Jeep Ducking”.

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Jeep festeggia 85 anni a Windsor con un’anatra gigante, modelli storici e la tradizione del Jeep Ducking

Nato come gesto spontaneo tra proprietari, il Jeep Ducking consiste nel lasciare una piccola anatra di gomma su un veicolo Jeep, spesso accompagnata da un messaggio positivo. Nel tempo, questa pratica è diventata un vero simbolo di appartenenza, capace di unire automobilisti di età e provenienze diverse. A Windsor, il rito ha assunto dimensioni monumentali, trasformandosi nel cuore visivo di una giornata aperta alla comunità.

La celebrazione ha riunito famiglie, collezionisti e fan del marchio tra musica, omaggi, attività dedicate e una mostra di modelli storici e contemporanei. Tra i veicoli più ammirati figuravano una Willys MB del 1943, legata alla Seconda Guerra Mondiale, e una Willys Jeep M38A1 canadese del 1968, costruita proprio a Windsor. Due presenze dal forte valore simbolico, capaci di raccontare il legame profondo tra Jeep, il territorio canadese e la tradizione industriale locale.

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L’evento è arrivato inoltre in concomitanza con il lancio della nuova campagna pubblicitaria nazionale bilingue “Anyone Who Gets It”, traducibile come “Chiunque lo capisca”. Il messaggio invita i canadesi a “entrare a far parte del club”, puntando su libertà, avventura, autenticità e capacità fuoristradistiche, elementi che da decenni alimentano l’immaginario Jeep.

Accanto ai mezzi storici, i veicoli più recenti hanno mostrato l’evoluzione tecnologica del marchio, senza perdere quel carattere robusto e immediatamente riconoscibile che continua a conquistare nuove generazioni di automobilisti canadesi.

La campagna mette al centro anche il senso di comunità, fatto di saluti tra guidatori, raduni, percorsi condivisi e piccoli rituali riconoscibili. Sul lungofiume di Windsor, questo spirito ha preso forma tra fotografie, racconti di famiglia e curiosi in fila accanto all’anatra gigante, mentre i modelli d’epoca attiravano l’attenzione di appassionati e visitatori.