Stellantis avvia ufficialmente il terzo turno nello stabilimento di assemblaggio di Windsor

Stellantis ha annunciato l’avvio ufficiale di un terzo turno produttivo presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor, con partenza fissata per il 17 febbraio. L’iniziativa prevede l’inserimento di oltre 1.700 nuovi lavoratori, in gran parte appartenenti alla sezione locale 444 del sindacato Unifor, che contribuiranno a sostenere l’aumento dei volumi produttivi. L’attivazione del nuovo turno rappresenta un passo significativo nell’espansione delle attività industriali del Gruppo in Canada e conferma la volontà di rafforzare in modo strutturale la propria presenza manifatturiera nel Paese, consolidando al tempo stesso il legame con il territorio e l’occupazione locale.

Oltre 1.700 dipendenti inizieranno il nuovo turno a Windsor a partire dal 17 febbraio, portando l’occupazione totale dello stabilimento a circa 6.000 unità

“Il lancio del nuovo terzo turno presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor è un traguardo significativo e di cui siamo orgogliosi per Stellantis e per le nostre attività canadesi”, ha dichiarato Trevor Longley, presidente e CEO di Stellantis Canada. “Con l’aumento della produzione della nostra pluripremiata gamma Dodge Charger di nuova generazione e dei minivan Chrysler più venduti, stiamo creando posti di lavoro, ampliando la capacità produttiva e acquisendo un reale slancio. Questo investimento rafforza il nostro impegno nei confronti della produzione canadese e dell’incredibile team di Windsor Assembly. Non potremmo essere più entusiasti di iniziare”. Il turno aggiuntivo sarà dedicato alla produzione della gamma di minivan Chrysler e della nuovissima gamma Dodge Charger 2026.

Per 42 anni, lo stabilimento di assemblaggio di Windsor è stato la sede della pluripremiata gamma di minivan di Stellantis, a partire dal rivoluzionario lancio del 1983. Oggi, lo stabilimento produce la Chrysler Pacifica, la Grand Caravan (mercato canadese) e la Chrysler Voyager (mercato statunitense). Insieme, questi veicoli costituiscono la gamma di minivan più venduta sia in Canada che negli Stati Uniti, con una prossima versione rinnovata della Chrysler Pacifica che debutterà nel secondo trimestre.

Per oltre 100 anni, le attività di Stellantis e i suoi marchi hanno contribuito a plasmare l’industria automobilistica canadese. Oggi, questa eredità guida gli investimenti di Stellantis nella produzione, nell’elettrificazione e nella ricerca di livello mondiale, posizionando il Canada per la prossima generazione di innovazione automobilistica e competitività globale.

Dal 2022, Stellantis ha guidato investimenti per 7,9 miliardi di dollari in Canada a sostegno della modernizzazione della produzione, dei programmi per i veicoli elettrici e della ricerca e sviluppo avanzata. In qualità di principale datore di lavoro nel settore automobilistico del Canada, l’azienda impiega ora circa 10.000 persone in Canada, tra stabilimenti di assemblaggio, centri di ingegneria e attività aziendali e di distribuzione.

L’azienda rimane fermamente concentrata sul mantenimento di una forte presenza canadese e sta valutando attivamente i futuri piani di produzione per lo stabilimento di assemblaggio di Brampton, con l’obiettivo di garantire che tutti gli investimenti effettuati siano sostenibili, supportino la crescita a lungo termine e rafforzino le opportunità per i lavoratori e i fornitori canadesi.