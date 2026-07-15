Nuova Opel Mokka YES, ordini aperti in Europa per il SUV compatto più colorato della gamma

La nuova Opel Mokka YES entra nella gamma del marchio tedesco con un obiettivo preciso: offrire qualcosa di più a chi non vuole passare inosservato. Dopo il buon riscontro ottenuto dalla Corsa YES, Opel estende la stessa formula al suo SUV compatto, proponendo una serie speciale ricca di dettagli estetici e dotazioni di serie.

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Opel apre gli ordini della nuova Opel Mokka YES, serie speciale dal look Arancione Koral e dotazione ricca

In Germania, il prezzo di partenza è fissato a 30.340 euro. La Mokka YES si riconosce subito per la verniciatura Arancione Koral, una tinta accesa che diventa il vero segno distintivo del modello. Il contrasto è affidato al tetto nero, ai cerchi in lega da 17 pollici nella stessa tonalità e alle finiture scure nella parte bassa della carrozzeria. Tra gli optional figura anche il cofano nero.

Chi preferisce uno stile meno vistoso può comunque scegliere altri colori già disponibili sulla linea GS, abbinati a interni coordinati.

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L’abitacolo riprende il tema cromatico della carrozzeria. Le decorazioni intorno al cruscotto, gli inserti dei sedili e le cuciture di portiere e sedute utilizzano una tonalità arancione brillante. Il risultato è un ambiente più vivace rispetto alle versioni tradizionali, senza stravolgere l’impostazione della Mokka.

Sul fronte del comfort, la dotazione comprende sedili anteriori regolabili in sei direzioni e bracciolo centrale. Davanti al guidatore trovano posto un display digitale da 10 pollici e un touchscreen della stessa misura dedicato all’infotainment.

Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza cavo, mentre la telecamera posteriore facilita le manovre in città. I vetri oscurati nella zona posteriore aggiungono privacy e aiutano a ridurre l’ingresso della luce nell’abitacolo.

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La dotazione può essere ampliata attraverso diversi pacchetti. Quelli tecnologici aggiungono sistemi come il cruise control adattivo e l’assistenza al parcheggio anteriore. Il pacchetto infotainment include navigazione integrata, aggiornamenti over-the-air, riconoscimento vocale naturale e ricarica wireless per lo smartphone. Il pacchetto invernale porta invece sedili anteriori e volante riscaldati.

La nuova Opel Mokka YES viene proposta con tre motorizzazioni. La versione elettrica sviluppa 156 CV, mentre l’ibrida da 145 CV utilizza un cambio a doppia frizione elettrificato a sei rapporti. Per chi preferisce una soluzione tradizionale resta disponibile il motore turbo benzina da 1,2 litri e 136 CV.

“Volevamo rendere la Mokka ancora più versatile e offrire più possibilità a chi desidera personalizzare la propria auto”, ha spiegato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.