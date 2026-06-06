FIAT 500 Hybrid diventa l’icona dell’estate svizzera

FIAT porta un assaggio d’Italia nel cuore dell’estate svizzera e sceglie la nuova 500 Hybrid come protagonista di un’iniziativa che unisce mobilità urbana, design e cultura dell’aperitivo. Il marchio partecipa infatti al tour “Chiosco Crodino”, evento itinerante che toccherà Zurigo, Basilea e Losanna con un format pensato per avvicinare il pubblico alla city car in modo informale e coinvolgente.

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FIAT porta la 500 Hybrid in tour tra Zurigo, Basilea e Losanna con Crodino, tra pop-up retrò, karaoke a bordo e un weekend in palio

L’operazione nasce dalla collaborazione con Crodino, storico nome dello spritz analcolico, e punta a trasformare la presentazione di un’auto in un’esperienza lifestyle. Niente classico stand statico: la FIAT 500 Hybrid sarà inserita in un chiosco pop-up dal gusto retrò, ispirato all’immaginario italiano, dove i visitatori potranno scoprire il modello in un contesto leggero, estivo e conviviale.

Per l’occasione, la 500 Hybrid si presenta con una speciale personalizzazione in stile Crodino. Una scelta che rafforza il legame tra due marchi associati all’Italia, alla socialità e al piacere del tempo libero. L’obiettivo di FIAT è chiaro: raccontare la mobilità sostenibile non come rinuncia, ma come parte naturale della vita quotidiana urbana.

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A rendere l’esperienza ancora più originale ci sarà anche una sessione di karaoke a bordo, pensata per far conoscere l’abitacolo in modo divertente. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di vincere un weekend al volante della FIAT 500 Hybrid, entrando così in contatto diretto con il modello.

Il tour partirà da Zurigo, al Micas Garten di Altstetten, il 5 e 6 giugno. Proseguirà poi a Basilea, presso il Walther Bistrobar & Buvette, il 12 e 13 giugno. Ultima tappa a Losanna, alla Terrasse d’Ouchy, con due appuntamenti: 26-27 giugno e 3-4 luglio.

La protagonista del tour è la nuova FIAT 500 Hybrid, modello che combina lo stile della 500 elettrica con una motorizzazione mild hybrid. Il sistema abbina un motore benzina da 1,0 litri a un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 65 CV. Di serie c’è il cambio manuale a sei marce, mentre il consumo dichiarato è di 5,6 litri ogni 100 km secondo il ciclo WLTP.

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Disponibile nelle versioni berlina, cabrio e 3+1, la 500 Hybrid viene proposta negli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA. In Svizzera, il prezzo parte da 19.990 franchi. Con il tour Crodino, FIAT prova così a trasformare una city car in un piccolo simbolo dell’estate italiana oltreconfine.