Peugeot e Strate School of Design: partnership per plasmare il futuro della mobilità

Guardare al futuro significa anche avere la capacità di precorrere le tendenze. Farlo coi giovani talenti dello stile può aiutare a giocare d’anticipo sui trend in via di definizione. Lo sanno benissimo gli uomini Peugeot, che hanno stretto una partnership con Strate School of Design, istituzione leader nella formazione al design e all’innovazione. L’obiettivo? Rendere più fertile il terreno della creatività, in ambito automobilistico.

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Questa iniziativa può avere diversi risvolti positivi. Ne cito un paio, a titolo di esempio: l’acquisizione di nuove visioni e la valorizzazione dei designer di domani. Peugeot è un marchio importante, che fa dell’audacia uno dei suoi codici aziendali. Quando un’azienda del genere incontra una delle fucine di talenti del design più prestigiose al mondo, è possibile riscrivere le regole del gioco.

Foto Stellantis

L’alleanza strategica siglata dal “leone” con la Strate School of Design non è la solita collaborazione accademica, ma una vera e propria rampa di lancio per la mobilità di domani. In pratica mette i designer del futuro davanti a sfide reali, concrete e molto stimolanti. Il risultato è una sorta di laboratorio di idee senza filtri.

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Dimenticate le classiche lezioni teoriche tra i banchi. Qui si fa sul serio. Gli studenti dell’importante istituzione formativa avranno la possibilità di lavorare concretamente su progetti veri, focalizzati su mobilità sostenibile e soluzioni green; user experience di nuova generazione; integrazione di tecnologie emergenti a bordo dei veicoli.

Il tutto con dei mentori d’eccezione: i designer del team Peugeot, che lavoreranno fianco a fianco con i docenti della scuola, offrendo agli studenti una vera e propria immersione guidata nei segreti dell’industria automobilistica. Con questa iniziativa la casa automobilistica francese della galassia Stellantis avrà anche l’opportunità di scovare i fuoriclasse di domani prima di chiunque altro.

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Matthias Hossann, direttore design di Peugeot, mette in evidenza come questa sinergia punti a coltivare il talento dei nuovi stilisti, abbattendo il muro fra università e industria. Grande il valore attribuito al progetto anche dall’altro fronte, ossia quello accademico, come riconosce Mike Levy, direttore del Dipartimento di Progettazione dei Trasporti di Strate, che non fa mistero dell’entusiasmo degli studenti.

Per questi ultimi si aprono le porte di una opportunità d’oro: misurarsi con un brand internazionale e audace significa infatti capirne i metodi, la cura del dettaglio e gli standard elevatissimi. Un bel boost per la crescita formativa. In cambio, Peugeot riceverà una boccata d’aria fresca: lo sguardo puro e senza filtri di una generazione che ha un modo tutto nuovo di intendere il viaggio, la tecnologia e il legame con l’auto.

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L’intesa non si limita solo al disegno dei mezzi a quattro ruote, ma esplora anche nuovi sentieri nell’ambito della mobilità. Unendo l’esperienza sul campo di Peugeot e la libertà creativa di Strate, questa partnership si candida a essere il motore di una nuova rivoluzione estetica e funzionale. Il futuro automobilistico è già in viaggio ed ha la firma dei designer di domani.

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Fonte | Stellantis