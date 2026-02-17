Opel Corsa YES Special Edition: annunciante nuove funzionalità extra

La citycar più apprezzata in Germania negli ultimi cinque anni si rinnova con un tocco di personalità in più. Opel lancia la nuova edizione speciale di Opel Corsa YES, pensata per valorizzare ulteriormente il modello di punta del marchio grazie a una dotazione arricchita e a una tinta inedita dal forte impatto visivo.

Opel Corsa YES: edizione speciale con esclusiva vernice Koral Orange e accenti arancioni negli interni

La novità più evidente è la carrozzeria in Koral Orange, una vernice brillante che esalta le linee compatte della vettura e ne rafforza il carattere dinamico. Anche l’abitacolo è stato aggiornato con dettagli coordinati alla livrea esterna e contenuti di livello superiore: ogni versione include ora la strumentazione digitale, mentre il volante è rivestito in similpelle vegana, a sottolineare l’attenzione alla qualità percepita. Nonostante l’equipaggiamento ampliato e la nuova finitura metallizzata, il prezzo resta invariato. In Germania, la Opel Corsa YES parte da 24.340 euro, IVA inclusa.

“La nostra Corsa è una delle preferite dai clienti. Essere al vertice del suo segmento per cinque anni consecutivi parla da sé. Questo successo è dovuto anche al fatto che rinnoviamo costantemente il fascino della Corsa con nuove idee. Il miglior esempio è la nuova ed esclusiva edizione speciale YES con optional accattivanti e l’accattivante colore Koral Orange, abbinato al design esterno e interno. Grazie a questa versione, chi guida una Corsa può distinguersi dalla massa e lasciare il segno”, ha dichiarato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.

Con l’esclusiva vernice metallizzata Koral Orange, la nuova Corsa YES cattura l’attenzione già da lontano. Il suo aspetto elegante è sottolineato dal tetto nero carbonio e dai cerchi in lega da 16 pollici con design BiColour Diamond nero e argento. Gli interni, con il rivestimento dei sedili “Banda” nero in similpelle di alta qualità, creano un’atmosfera piacevole. Le cuciture e le strisce arancioni riprendono il tema cromatico della carrozzeria. Lo stesso vale per gli altri dettagli arancioni che corrono lungo le portiere e il cruscotto, così come per il rivestimento del padiglione nero.

Anche il volante, appiattito nella parte inferiore e rivestito in similpelle vegana di serie nell’edizione speciale YES, è sinonimo di comfort e sostenibilità. Il sistema di infotainment multimediale con touchscreen da 10 pollici e display informativo di guida da 7 pollici offre il massimo dell’intrattenimento e della connettività. A differenza di altre varianti, i display della Corsa YES sono ora completamente digitali in ogni momento, indipendentemente dalla scelta del propulsore: benzina, ibrido o completamente elettrico, quindi a zero emissioni locali.

Chi desidera potenziare ulteriormente la propria Opel Corsa YES può optare per il pacchetto comfort con freno di stazionamento elettrico (di serie sulla Corsa Electric YES), bracciolo centrale con vano portaoggetti e due chiavi con telecomando a 150 €. Il nuovo pacchetto tecnologico YES, con funzionalità come la telecamera posteriore con angolo di visione di 130 gradi, il parking pilot anteriore e posteriore, gli specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, il sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start” e molto altro, garantisce un piacere di guida ancora più rilassato a partire da 700 €. E per chi preferisce un approccio un po’ più discreto, la Corsa YES è disponibile anche in Verde Eucalipto, sempre con cuciture, strisce e dettagli coordinati su portiere e cruscotto, a un costo aggiuntivo di 700 €.