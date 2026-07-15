Jeep Avenger 85th Anniversary, ordini aperti nel Regno Unito: ecco i prezzi

Nel Regno Unito sono partiti gli ordini per la nuova Jeep Avenger 85th Anniversary, la serie speciale con cui il marchio celebra 85 anni di storia. Jeep ha scelto di farlo attraverso uno dei modelli che meglio rappresentano oggi il suo volto europeo, aggiungendo dettagli esclusivi e una dotazione più ricca.

Nel Regno Unito debutta la Jeep Avenger 85th Anniversary

La Jeep Avenger 85th Anniversary punta a conquistare sia gli appassionati del marchio sia chi cerca un SUV compatto con qualcosa in più sul piano dell’immagine. Davanti spicca la classica griglia a sette feritoie, qui illuminata, mentre sui paraurti compaiono loghi dedicati. A completare il look ci sono i cerchi in lega da 18 pollici con finitura dorata. La variante 4xe aggiunge anche una grafica specifica sul cofano, un dettaglio che ne rafforza il carattere più avventuroso.

Dentro, l’ambiente cambia tono senza diventare eccessivo. I sedili uniscono tessuto e vinile e riportano il logo dell’85° anniversario, mentre la tappezzeria con motivo scozzese dà all’abitacolo un aspetto più originale. La dotazione comprende fari Matrix LED, fendinebbia a LED e telecamera anteriore con visione a 360 gradi. Soluzioni utili soprattutto nella guida quotidiana, tra parcheggi stretti e traffico urbano.

Sul mercato britannico, la gamma parte da 30.395 sterline per la versione a benzina da 100 CV. La e-Hybrid costa 31.395 sterline, la 4xe sale a 33.395 sterline, mentre la variante completamente elettrica è proposta a 33.599 sterline.

La presenza di quattro motorizzazioni racconta bene la strategia scelta da Jeep. Il cliente può orientarsi sulla benzina, sull’ibrido, sulla trazione integrale elettrificata oppure sull’elettrico puro. Una gamma ampia, pensata per non obbligare tutti alla stessa soluzione in un momento in cui il mercato britannico sta cambiando rapidamente.

L’anniversario richiama una storia iniziata nel 1941, quando la Willys venne scelta dall’esercito statunitense come veicolo leggero da ricognizione. Da lì nacque un modello capace di affrontare quasi ogni terreno e, in seguito, l’intera famiglia delle Jeep civili.

Quell’impronta è ancora visibile nella Avenger. Gli sbalzi ridotti, i passaruota squadrati, le protezioni inferiori e la griglia a sette feritoie riprendono elementi storici del marchio, ma li adattano a un SUV compatto pensato soprattutto per l’uso di tutti i giorni. La carrozzeria corta e squadrata aiuta a sfruttare meglio lo spazio interno e rende la vettura subito riconoscibile.