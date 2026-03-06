Jeep festeggia un traguardo simbolico e importante: 85 anni di storia nel mondo dei veicoli 4×4 progettati per affrontare ogni tipo di terreno. Per celebrare l’anniversario, il marchio ha avviato un programma speciale che mette al centro alcuni dei modelli più rappresentativi della sua identità, unendo tradizione, capacità off-road e spirito celebrativo.

Jeep presenta le edizioni limitate per l’85° anniversario, celebrando otto decenni e mezzo di libertà, capacità e design iconico

Tra le prime iniziative spicca la campagna Twelve 4 Twelve, inaugurata con il ritorno della Jeep Wrangler Moab 392 equipaggiata con motore HEMI, una scelta che risponde direttamente all’interesse espresso dagli appassionati e dai clienti del brand. Il progetto accompagnerà Jeep per tutto il 2026, con il lancio di una nuova edizione speciale della Wrangler ogni mese.

Accanto a questa operazione, il programma Convoy darà spazio a versioni speciali della Jeep Gladiator, pensate per valorizzare il carattere unico di un pick-up open-air di medie dimensioni che continua a distinguersi per versatilità, personalità e autentiche capacità in fuoristrada.

“Il marchio Jeep è stato creato appositamente per fare più che trasportare le persone; è stato creato per il dovere prima di essere creato per le avventure che i nostri clienti vivono ogni giorno, progettato per andare ovunque e fare qualsiasi cosa, senza compromessi”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Da 85 anni ascoltiamo i nostri clienti e questo feedback guida Jeep fin dalla Willys del 1941, il veicolo che ha stabilito lo standard per ogni Jeep successiva”.

Per celebrare l’occasione, il marchio ha presentato oggi le nuove edizioni speciali 85th Anniversary per Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Grand Wagoneer e Compass. Questo segue il recente debutto delle edizioni 85th Anniversary di Wrangler e Gladiator. Entrambi i veicoli sono un audace omaggio alla tradizione americana di Jeep, con il motivo scozzese che cattura l’attenzione, evocando generazioni di tradizione laboriosa, libertà all’aria aperta e stile classico per l’avventura moderna.

Gli esterni di ciascuna edizione 85th Anniversary sono facilmente riconoscibili grazie al design dei cerchi Steel Oxide e all’esclusiva grafica dei badge con finitura Agave Blue. All’interno, i veicoli presentano elementi esclusivi, tra cui dettagli in filo Mayan Gold e inserti dei sedili con finitura Blue Agave e Mayan Gold.

Questa filosofia di “purpose-built” riecheggia negli ultimi 85 anni con la leadership in termini di capacità, tecnologia e primati nel settore. Tra questi, la Willys Wagon del 1949, il primo veicolo utilitario del settore a presentare la trazione integrale e una struttura interamente in acciaio.

Nella seconda metà del XX secolo, i clienti hanno rapidamente imparato ad apprezzare e ad avere fiducia nelle capacità 4×4, nella sicurezza e nel tempo libero associati al marchio Jeep, portando alla nascita del primo SUV al mondo: la Jeep Wagoneer del 1963. Nel 1973, il marchio Jeep ha introdotto l’innovativo sistema 4×4 Quadra-Trac. Meno di 10 anni dopo, Jeep ha creato il moderno segmento dei SUV con la Cherokee del 1984. Nel 1993, la natura pionieristica del marchio Jeep ha inaugurato l’originale SUV premium con la Grand Cherokee.

Oggi, il marchio Jeep rimane l’unico luogo in cui regna la vera libertà della guida open-air e in fuoristrada. Forte di 85 anni di leggendaria esperienza nel settore 4×4, la sua innovazione e le sue capacità sono alla base di una gamma completa di SUV per l’avventura. Entro la fine dell’anno, il marchio lancerà il primo SUV elettrico al mondo con certificazione Trail Rated: la nuovissima Jeep Recon .