Alfa Romeo, il fascino senza tempo delle spider che hanno fatto sognare il mondo

Con Alfa Romeo il tetto aperto non è mai stato soltanto un dettaglio di carrozzeria. È sempre stato un modo diverso di vivere l’auto. Più diretto, più fisico, quasi istintivo. Si ascolta meglio il motore, si sente l’aria cambiare con la velocità e ogni strada sembra avere un carattere diverso.

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Dalla Giulietta Spider alla Duetto: le Alfa Romeo scoperte che hanno unito stile, leggerezza e guida a cielo aperto

Le spider del Biscione nascono proprio da questa idea. Non semplici versioni scoperte di modelli già esistenti, ma automobili pensate per creare un rapporto più stretto tra chi guida, la macchina e ciò che c’è intorno.

La storia parte da lontano. Già la 24 HP del 1910, il primo modello Alfa Romeo, poteva essere ordinata con carrozzeria aperta. Ma è tra gli anni Cinquanta e Sessanta che il marchio costruisce davvero il proprio mito nel mondo delle cabriolet, anche grazie al lavoro di carrozzieri come Touring, Zagato e PininFarina.

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A spingere Alfa Romeo verso una spider compatta fu Max Edwin Hoffman, importatore negli Stati Uniti. Aveva capito che sulle strade della California un’auto italiana, elegante e sportiva, avrebbe potuto trovare il suo pubblico. Da quella intuizione nacque la Giulietta Spider, subito apprezzata per le proporzioni pulite e il suo stile senza eccessi.

Poi arrivò lei. La 1600 Spider del 1966, che tutti avrebbero imparato a chiamare Duetto. La sua forma morbida, la coda ad “osso di seppia” e il frontale essenziale la resero riconoscibile in un attimo. Nel 1967, con l’apparizione nel film Il laureato, quell’auto smise di essere soltanto un’Alfa Romeo e diventò un simbolo. Giovane, libera, inquieta.

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Anche il modo in cui venne presentata contribuì alla leggenda. La Duetto fece il suo debutto internazionale durante una traversata verso New York a bordo del transatlantico Raffaello. Un lancio spettacolare, ma perfettamente in linea con il carattere del modello: elegante, internazionale, profondamente italiano.

Piacque anche a personaggi molto diversi tra loro. Steve McQueen ne apprezzò la sincerità di guida, mentre Muhammad Ali ne personalizzò una con la targa “Ali Bee”. Dietro lo stile, però, c’era una meccanica vera: motore da 1.570 cc, 109 CV e un peso inferiore ai mille chili.

La Spider restò in produzione per 28 anni, attraversando quattro generazioni e superando le 124.000 unità vendute. Cambiò coda, dettagli e proporzioni, ma non perse mai la propria identità.

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Negli anni successivi, modelli come 8C Spider e 4C Spider hanno raccolto quella stessa eredità con materiali moderni, leggerezza e linee scolpite. Cambia la tecnologia, non cambia l’idea di fondo: guidare senza filtri, con la strada più vicina e il cielo sopra la testa.