Fiat 500 raddoppia le vendite in Germania: l’icona italiana conquista ancora il mercato

La Fiat 500 continua a trovare terreno fertile in Germania. A giugno 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 118,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, secondo i dati della KBA, l’Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici.

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In Germania la Fiat 500 cresce del 118,7% a giugno e guida il segmento delel city car

Un risultato che, tradotto in numeri semplici, significa vendite più che raddoppiate. La piccola italiana si è confermata ancora una volta al vertice della categoria “Mini”, con una quota di mercato del 23%. Quasi una vettura su quattro immatricolata nel segmento è quindi una 500. E non si tratta soltanto di un picco legato a giugno: anche il bilancio dei primi sei mesi del 2026 mostra un andamento positivo.

A rendere ancora attuale questo modello è soprattutto la sua capacità di cambiare senza perdere identità. La Fiat 500 resta riconoscibile al primo sguardo, con le sue proporzioni compatte, le linee morbide e quello stile urbano che continua a distinguerla in mezzo a tante rivali. Ma oggi il successo non dipende soltanto dall’immagine.

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La gamma offre due soluzioni diverse. La Fiat 500 Hybrid utilizza un motore da 48 kW, pari a 65 CV, supportato da un piccolo sistema elettrico che interviene nelle partenze e nelle accelerazioni. La batteria si ricarica durante la marcia, senza bisogno di collegare l’auto a una presa. È una scelta adatta a chi vuole consumare meno, ma non intende cambiare completamente il proprio modo di usare la vettura.

Per chi invece guarda alla mobilità a zero emissioni c’è la Fiat 500 Electric, proposta con 95 oppure 118 CV. Due anche le batterie disponibili. Quella da 23,8 kWh consente fino a 257 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, mentre il pacco da 42 kWh porta il dato fino a 320 chilometri.

La differenza, in fondo, sta tutta qui. C’è chi cerca una city car facile, compatta e senza pensieri legati alla ricarica. E c’è chi usa l’auto soprattutto in città e preferisce passare all’elettrico, ma vuole farlo restando dentro un modello conosciuto.

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“A giugno, la Fiat 500 ha registrato risultati nettamente superiori alla media del segmento”, ha dichiarato Luigi Saia, responsabile del marchio Fiat in Germania. Il manager ha sottolineato come la possibilità di scegliere tra più tecnologie abbia aiutato il modello a intercettare pubblici diversi, in un mercato dove la concorrenza resta particolarmente forte.