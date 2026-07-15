Peugeot Polygon in viaggio per la Francia: la concept car incontra il pubblico

Quest’estate Peugeot Polygon esce dai saloni e va direttamente incontro al pubblico. Dal 17 al 30 luglio 2026, il marchio francese porterà la sua idea di mobilità in quattro località molto frequentate durante le vacanze, con un tour pensato per famiglie, appassionati e semplici curiosi.

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Peugeot porta la concept Polygon in tour estivo in Francia

Il Polygon Tour farà tappa a Saint-Malo, Aix-en-Provence, Le Touquet e Les Sables-d’Olonne. In ogni città resterà per due giorni, creando uno spazio dedicato al mondo Peugeot nel cuore delle aree turistiche. L’obiettivo è chiaro: lasciare per un momento l’ambiente tradizionale delle concessionarie e incontrare le persone nei luoghi in cui trascorrono il tempo libero.

Protagonista dell’evento sarà la concept car Peugeot Polygon, chiamata a mostrare alcune delle idee su cui il marchio sta lavorando per il futuro. Non si tratta soltanto di un esercizio di stile. Il modello vuole raccontare una mobilità più agile, sostenibile e intuitiva, con soluzioni pensate per rendere più naturale il rapporto tra automobilista e vettura.

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Accanto alla concept car ci saranno anche diversi modelli già noti al pubblico. Tra i più attesi c’è la Peugeot E-208 GTi, che verrà mostrata in anteprima. Saranno presenti anche 2008, 3008, 5008 e 408, una selezione che permette di osservare da vicino l’evoluzione recente della gamma, soprattutto sul fronte dell’elettrificazione.

Chi parteciperà non dovrà limitarsi a guardare. In alcune tappe sarà infatti possibile mettersi al volante e provare direttamente i modelli disponibili. I test drive offriranno l’occasione per conoscere meglio tecnologie, motorizzazioni e comportamento su strada, con il supporto della rete locale Peugeot.

Il Polygon Tour è stato pensato anche come un momento di svago. Oltre alle auto, il pubblico troverà attività gratuite, un photo booth, giochi, una zona dedicata alla pétanque e spazi per una pausa. Tra le esperienze previste c’è anche la ROAR BOX, un’installazione immersiva che punta a raccontare in modo diverso l’identità sonora e visiva del marchio.

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La partenza è fissata a Saint-Malo il 17 e 18 luglio. Il tour proseguirà ad Aix-en-Provence il 21 e 22 luglio, farà tappa a Le Touquet il 25 e 26 luglio e si fermerà infine a Les Sables-d’Olonne il 29 e 30 luglio.