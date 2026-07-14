Suzuki e-Sky 2027, la piccola elettrica vuole fare a pezzi la Twingo

Suzuki ha una data e un piano. Nel 2027 arriva la versione di produzione della Vision e-Sky, la kei car elettrica presentata al Japan Mobility Show 2025 che ora si prepara a diventare un’auto vera, con un prezzo vero e concorrenti tutti (spera il brand giapponese) da battere. Su tutti, la nuova Renault Twingo, che nel segmento A elettrico europeo si candida a essere il riferimento.

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Le forme squadrate del concept sopravviveranno alla produzione di serie. David Kateley, responsabile Suzuki per il Regno Unito, ha confermato ad Autocar che il design non verrà stravolto. Le misure restano quelle di una city car, 3,39 m di lunghezza, 1,47 m di larghezza, 1,62 m di altezza, ma dentro ci stanno quattro posti veri e in un pacchetto più corto di una Fiat 500.

Sul fronte tecnico, la casa giapponese mantiene ancora le carte coperte. L’unico dato confermato è un’autonomia superiore ai 200 km, sufficiente per un utilizzo urbano e pendolare senza ansie eccessive. Nulla di rivoluzionario, ma coerente con la vocazione del mezzo: questa city car non è certo una berlina premium travestita da utilitaria.

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L’Europa si appresta a introdurre normative specifiche per le E-car di segmento A, una categoria che fino a oggi ha faticato a decollare anche per via di una fiscalità poco favorevole. Con le regole che cambiano, la finestra si apre, e Suzuki vuole essere tra i primi a passarci.

Sul prezzo non ci sono ancora cifre ufficiali, ma il termine di paragone più vicino è la Honda Super-N, appena sbarcata nel mercato britannico a partire da 19.000 sterline, poco meno di 22.300 euro. Suzuki potrebbe riuscire a collocarsi sotto quella soglia.

La e-Sky non è però un progetto isolato. Fa parte di una roadmap elettrica più ampia: per il 2029 è previsto il terzo veicolo a batteria del marchio, con ogni probabilità un SUV di segmento B che si posizionerebbe tra la piccola city car e la eVitara già in listino. La e-Sky, dunque, apre la strada.