Erede Alfa Romeo Tonale, il render che anticipa il SUV del 2027

L’erede Alfa Romeo Tonale comincia a farsi immaginare, anche se per ora non c’è ancora nulla di ufficiale. Le immagini diffuse nelle ultime ore sono infatti il frutto del lavoro di Mirko del Prete, creatore digitale indipendente noto per le sue reinterpretazioni dei modelli più attesi del settore automobilistico.

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Un render indipendente immagina la futura erede di Alfa Romeo Tonale

Tutto parte dal teaser pubblicato da Alfa Romeo, un’anticipazione molto breve che mostra soltanto un dettaglio del futuro crossover. Poco, ma abbastanza per alimentare la curiosità degli appassionati e lasciare spazio alle prime ipotesi sul design.

Del Prete ha preso quel frammento e ha provato a immaginare il resto. Il risultato è un SUV dal carattere deciso, con proporzioni sportive e forme più tese rispetto alla Tonale attuale. Davanti spiccano il muso basso, i fari sottili e lo scudetto Alfa Romeo al centro, mentre lungo la fiancata si notano una linea di cintura alta, passaruota marcati e grandi cerchi con il classico disegno a cinque fori.

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Anche il posteriore segue la stessa impostazione. I fari sono uniti da una sottile fascia luminosa che attraversa il portellone, mentre il lunotto inclinato e lo spoiler contribuiscono a rendere il profilo più dinamico. In basso, il diffusore accentua ulteriormente l’aspetto sportivo del render.

Naturalmente, queste immagini non mostrano necessariamente il modello che arriverà davvero su strada. Si tratta di un’interpretazione indipendente costruita partendo da un teaser ancora molto generico. La vettura definitiva potrebbe quindi avere linee e dettagli diversi.

La futura erede Alfa Romeo Tonale enterà in produzione nello stabilimento Stellantis di Melfi verso la fine del 2027. Il nuovo crossover rientrerebbe così nel piano di rilancio del sito lucano, destinato ad accogliere modelli di nuova generazione sviluppati sulle piattaforme più recenti del gruppo.

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Nello stesso periodo, la Tonale dovrebbe lasciare lo stabilimento di Pomigliano d’Arco. Le indicazioni disponibili parlano di uno stop alla produzione nel novembre 2027, a poco più di cinque anni dall’avvio del modello.

Il passaggio non sarà secondario. Tonale occupa oggi una posizione importante nella gamma del Biscione e il modello chiamato a sostituirla dovrà muoversi nello stesso segmento premium, ma con contenuti più moderni, nuove tecnologie e una gamma di motorizzazioni in linea con i programmi futuri di Alfa Romeo.