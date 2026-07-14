Leapmotor travolge il mercato tedesco: vendite quadruplicate e record storico a giugno

Leapmotor continua a crescere in Germania e lo sta facendo molto più velocemente del previsto. Nei primi sei mesi del 2026 il marchio cinese ha raccolto risultati che iniziano a pesare davvero, soprattutto considerando quanto sia difficile conquistare spazio in un mercato dominato da costruttori storici e clienti generalmente prudenti nelle proprie scelte.

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Leapmotor cresce in Germania con 2.662 immatricolazioni a giugno e 8.402 nel semestre

Il mese di giugno ha segnato un nuovo record. Leapmotor ha immatricolato 2.662 vetture, con un aumento del 366% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il bilancio del primo semestre è così salito a 8.402 unità, il 306% in più su base annua.

Sono numeri che assumono ancora più valore se si considera che il marchio è arrivato ufficialmente in Germania soltanto alla fine del 2024. In poco più di un anno e mezzo, Leapmotor è riuscita a passare da presenza quasi sconosciuta a uno dei nomi cinesi più osservati del mercato tedesco.

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A giugno la quota di mercato ha raggiunto lo 0,9%, il livello più alto mai ottenuto dal debutto. Nello stesso mese nessun altro costruttore cinese ha immatricolato più auto completamente elettriche. Guardando invece alle vendite complessive, Leapmotor è riuscita a salire sul podio tra i marchi cinesi presenti nel Paese.

La vera protagonista di questa crescita è stata la T03. La piccola elettrica si è imposta nel segmento A ed è diventata l’auto a batteria cinese più venduta in Germania nel mese. Il suo successo nasce da una proposta semplice: dimensioni compatte, facilità d’uso e un prezzo più accessibile rispetto a molte rivali.

Il consumo dichiarato è di 16,3 kWh ogni 100 chilometri, mentre le emissioni locali di CO₂ sono pari a zero. Non è un modello pensato per lunghi viaggi o prestazioni elevate, ma una city car nata per accompagnare gli spostamenti quotidiani. Proprio questa concretezza sembra aver convinto una parte del pubblico tedesco.

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A sostenere Leapmotor non c’è però soltanto la T03. Il marchio ha lavorato molto anche sulla rete dei concessionari, un elemento decisivo quando bisogna conquistare clienti che ancora conoscono poco il prodotto. Secondo Martin Resch, amministratore delegato di Leapmotor Germany, il rapporto diretto con gli acquirenti privati e una presenza più solida sul territorio stanno iniziando a dare risultati evidenti.

La seconda metà del 2026 porterà nuovi modelli. La B05, prima compatta a cinque porte del marchio, deve ancora arrivare nelle concessionarie ma avrebbe già raccolto un interesse significativo. Poco dopo sarà il turno della B03X, un piccolo SUV destinato a inserirsi in uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo.

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La T03 resterà la porta d’ingresso alla gamma, mentre B05 e B03X avranno il compito di allargare il pubblico e dare continuità a una crescita che, almeno in Germania, ha già superato le aspettative.