Alfa Romeo e Subsonica insieme: il tour che attraversa l’Italia su quattro ruote

Alfa Romeo torna a mettere in strada la propria anima più musicale e lo fa accanto ai Subsonica, una delle band che meglio hanno saputo raccontare il cambiamento della scena italiana negli ultimi trent’anni. Il marchio del Biscione accompagnerà il gruppo lungo tutto il tour “Terre Rare 96-26” con una flotta dedicata, trasformando ogni spostamento in una parte del racconto che unisce musica, viaggio e identità.

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Alfa Romeo accompagna i Subsonica nel tour Terre Rare 96-26 con una flotta dedicata

Il tour è partito il 26 giugno dallo Sherwood Festival di Padova e attraverserà l’Italia con 18 appuntamenti. Il percorso toccherà luoghi molto diversi tra loro, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma al Flowers Festival di Collegno, passando per Villa Bellini a Catania, il Locus Festival in Puglia e il Dromos in Sardegna. La chiusura è prevista il 22 agosto a San Mauro Pascoli, mentre una nuova data è già stata aggiunta per il 4 settembre a Reggio Emilia.

Sul palco i Subsonica alternano i brani che hanno segnato tre decenni di carriera alle nuove tracce di “Terre Rare”, l’undicesimo album in studio pubblicato il 20 marzo. Un lavoro nato anche da esperienze vissute sull’altra sponda del Mediterraneo e costruito attorno all’idea di esplorazione, sonora e geografica. È proprio su questo terreno che il legame con Alfa Romeo trova la sua dimensione più naturale: due realtà italiane, riconoscibili e legate alla propria storia, ma incapaci di restare ferme.

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La collaborazione era iniziata ad aprile con le quattro serate sold out di “Cieli su Torino 96-26” alle OGR. In quell’occasione la Junior aveva accompagnato l’avvio delle celebrazioni per i trent’anni del gruppo, conquistando una platea giovane e trasversale. Poco dopo, nella sede torinese del marchio, Boosta ha ricevuto una Junior Ibrida Q4, mentre Ninja ha scelto una Junior Elettrica Sport Speciale.

A giugno il rapporto tra la band e il Biscione si è spostato su un terreno ancora più legato alla tradizione automobilistica. I Subsonica hanno partecipato alla 44ª rievocazione storica della 1000 Miglia a bordo di un’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, vettura della collezione Heritage Hub Italy normalmente esposta al Museo Storico di Arese. Un passaggio simbolico tra memoria e futuro, perfettamente in linea con il carattere del progetto.

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Al centro della partnership resta la Junior, il modello che oggi rappresenta circa la metà delle vendite complessive di Alfa Romeo. Compatta, sportiva e pensata per un pubblico più giovane, è disponibile con motorizzazioni elettriche, ibride a due ruote motrici e ibride Q4 a trazione integrale. Una gamma ampia, costruita per intercettare esigenze diverse senza rinunciare a stile e personalità.

Il legame con i Subsonica si inserisce in una strategia più ampia che porta Alfa Romeo sempre più vicino alla musica contemporanea. Dopo il C2C Festival, il m2o Morning Club alla Fabbrica del Vapore e il Kappa FuturFestival 2026, il marchio continua a cercare spazi nei quali tecnologia, cultura e comunità creative possano incontrarsi, mentre la carovana di “Terre Rare 96-26” continua a muoversi da una città all’altra.