Lancia Ypsilon HF, l’elettrica da 280 CV che riporta in strada l’anima dei rally

Lancia Ypsilon HF è molto più di una versione potente della nuova Ypsilon. È il modello con cui Lancia prova a riaprire una porta rimasta chiusa per anni: quella delle auto sportive, dei rally e di una tradizione che ancora oggi continua a emozionare gli appassionati.

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Lancia rilancia la Lancia Ypsilon HF con una versione elettrica elettrica da 280 CV

La sigla HF, del resto, non è una sigla qualunque. Richiama le Lancia più celebri, le vittorie nelle competizioni e quell’elefantino rosso diventato nel tempo uno dei simboli più riconoscibili del marchio. Per questo la nuova Lancia Ypsilon HF non si limita a qualche dettaglio estetico o a un motore più potente. Dietro c’è un lavoro profondo su assetto, freni e comportamento su strada.

La spinta arriva da un motore completamente elettrico da 280 CV, pari a 207 kW, capace di erogare subito 345 Nm di coppia. Il risultato è uno scatto molto rapido: da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, con una velocità massima di 180 km/h.

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La batteria ha una capacità di 54 kWh e garantisce fino a 370 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. Con una colonnina rapida, inoltre, si possono recuperare circa 100 chilometri in dieci minuti. Numeri che cercano di tenere insieme due anime diverse: quella della sportiva compatta e quella dell’auto da usare tutti i giorni.

È però tra le curve che la Lancia Ypsilon HF vuole mostrare la parte più interessante del proprio carattere. L’assetto è stato abbassato di 20 millimetri, mentre le carreggiate sono state allargate di 30. Le barre antirollio sono più rigide del 67% all’anteriore e del 153% al posteriore, una scelta pensata per limitare i movimenti della carrozzeria e rendere la vettura più rapida nei cambi di direzione.

A gestire la potenza sulle ruote anteriori c’è un differenziale autobloccante Torsen, soluzione rara su una compatta elettrica. Il suo compito è migliorare la trazione in uscita di curva, soprattutto quando si accelera con decisione. Anche l’impianto frenante è stato rivisto: le pinze monoblocco Alcon a quattro pistoncini lavorano con dischi anteriori da 355 millimetri.

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All’esterno, Lancia Ypsilon HF si distingue senza bisogno di eccessi. I paraurti specifici, i cerchi da 18 pollici, il diffusore posteriore e i badge scuri le danno un aspetto più largo e aggressivo. Restano i fanali posteriori circolari ispirati alla Stratos, uno dei richiami più evidenti alla storia sportiva di Lancia.

L’abitacolo segue la stessa filosofia. I sedili in Econyl hanno una lavorazione a “cannelloni” che ricorda la Delta Evoluzione, mentre il volante in pelle traforata, i pedali in alluminio e la plancia con sfumature dal blu all’arancione rendono l’ambiente più grintoso.

La tecnologia comprende un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, il sistema SALA, la connettività wireless per smartphone e i principali dispositivi di assistenza alla guida di livello 2. Sul frontale e nell’abitacolo torna il logo HF con l’elefante rosso, accompagnato dai colori della Fulvia Coupé del 1966 e dall’inclinazione grafica che richiama la Delta degli anni Novanta.