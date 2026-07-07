Leapmotor T03, in Germania costa meno di 50 euro al mese: l’offerta che scuote il mercato

FIAT Panda e Dacia Sandero restano irraggiungibili nelle classifiche di vendita, ma nel 2026 il mercato europeo ha trovato una nuova protagonista. È la Leapmotor T03, piccola elettrica cinese che nel primo semestre dell’anno ha superato quota 21.000 immatricolazioni, imponendosi come una delle outsider più sorprendenti del settore.

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In Germania la Leapmotor T03 è proposta in leasing a 48,90 euro al mese

Il successo non nasce dal caso. Gli incentivi statali hanno spinto migliaia di automobilisti verso la T03, ma a fare la differenza è soprattutto un rapporto qualità-prezzo difficile da ignorare. Compatta, semplice da ricaricare anche a casa e poco costosa da mantenere, la city car di Leapmotor sembra costruita per intercettare le esigenze di chi cerca mobilità urbana senza spese eccessive.

La promozione lanciata in Germania nei giorni scorsi rende il quadro ancora più interessante. Grazie al ritorno degli incentivi governativi, pari a 6.000 euro per ogni nuova unità, Stellantis propone la Leapmotor T03 in leasing a 48,90 euro al mese. Il contratto dura 36 mesi, prevede 10.000 chilometri all’anno e porta il costo complessivo del triennio a soli 1.760 euro.

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Il prezzo mensile, inferiore a quello di molti abbonamenti telefonici o di una cena per due, trasforma così l’elettrica in una proposta concreta anche per chi finora aveva considerato proibitivo il passaggio alle batterie. Naturalmente, l’offerta tedesca dipende dagli aiuti pubblici e dalle condizioni contrattuali, ma il suo impatto commerciale appare evidente agli occhi dei consumatori.

Alla scadenza, il cliente può scegliere se restituire l’auto al concessionario oppure riscattarla versando 11.139 euro. Una formula che, applicata anche in Italia, potrebbe attirare studenti, giovani famiglie, pendolari e automobilisti alla ricerca di una seconda vettura elettrica per la città.

Resta però una domanda: come riesce Leapmotor a sostenere prezzi tanto aggressivi? La risposta è arrivata direttamente dall’azienda, che a Nikkei Asia ha spiegato di poter contare su un’elevata efficienza interna e su una profonda integrazione verticale della filiera produttiva. Componenti, tecnologie e processi vengono gestiti in larga parte dentro il gruppo, riducendo passaggi, fornitori e costi industriali.