Alfa Romeo Junior Elettrica vince a Hockenheim

Organizzata dal 2022, l’ADAC E-Competition è una gara di resistenza che si tiene sull’Hockenheimring, che ha ospitato numerosi Gran Premi di Formula 1 in Germania. Evento atipico, questa nuova edizione presenta molteplici sfide per i 31 team schierati (composti da tre a sei piloti): percorrere il maggior numero di giri possibile, mentre un’unica stazione di ricarica sarà condivisa tra due veicoli e potrà erogare solo una potenza massima di 19 kW.

Alfa Romeo Junior Elettrica si distingue nella categoria dei modelli dotati di batteria inferiore a 72 kWh

Progettata per mettere in mostra le strategie, l’efficienza di guida e l’efficienza delle auto elettriche, questa gara ha permesso alle Alfa Romeo di distinguersi, nonostante il freddo e la neve. Alfa Romeo ha piazzato le sue due Junior Elettrica al primo e al terzo posto nelle categorie dei modelli dotati di batterie inferiori a 72 kWh. Con un freddo gelido e una pista in gran parte ricoperta di neve all’alba, l’Alfa Romeo Junior Elettrica ha regolarmente raggiunto una media di 80 km/h con un consumo di 18,5 kWh/100 km.

“L’efficienza non è stato l’unico parametro di questo evento “, spiega Artur Prusak, tre volte campione FIA ​​di eco-rally e vincitore a Hockenheim. ” Si trattava di trovare la migliore prestazione su una pista con molte ripartenze e di non essere disturbati dal traffico imposto dalle 31 vetture in pista. Il meteo è stato particolarmente sfavorevole, con temperature negative durante la notte e una tempesta di neve nelle prime ore del mattino”.

“Su questo circuito, l’Alfa Romeo Junior Elettrica si è dimostrata perfettamente bilanciata, molto piacevole nella guida dinamica e i fari adattivi Full-Led Matrix sono stati di grande aiuto ”, prosegue. ” Il risultato dimostra la perfetta combinazione di efficacia ed efficienza. La prova è la nostra posizione nella classifica generale… Dopo 24 ore, ci troviamo a metà classifica tra i veicoli delle categorie superiori, con un distacco inferiore ai 55 chilometri dalla vittoriosa Tesla. Se consideriamo la capacità delle batterie alla partenza, l’Alfa Romeo è stata la più efficiente durante queste 24 ore”.