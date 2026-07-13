Fiat Grizzly Fastback senza veli: ecco il nuovo SUV visto in strada da vicino

Fiat Grizzly Fastback è stata avvistata sulle strade di Torino con una carrozzeria ormai molto vicina a quella del modello definitivo. Le immagini, pubblicate sulla pagina Italy Motori di Reddit, mostrano un esemplare ancora parzialmente camuffato, ma con dettagli sufficienti per farsi un’idea piuttosto chiara del nuovo SUV della casa italiana.

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Fiat Grizzly Fastback è stata fotografata a Torino quasi senza camuffamenti

L’avvistamento è particolarmente interessante perché le fotografie sono state scattate da una distanza ravvicinata. Restano alcune pellicole applicate sulla carrozzeria, ma le proporzioni, il disegno dei gruppi ottici e buona parte delle superfici sembrano già quelli destinati alla produzione. Fiat aveva mostrato ufficialmente il progetto lo scorso 11 luglio, in occasione del compleanno del marchio.

A catturare subito l’attenzione è soprattutto il posteriore. La Fiat Grizzly Fastback presenta un lunotto molto inclinato, pensato per accompagnare con continuità la linea del tetto verso la coda. La superficie scura crea quasi l’impressione di un unico elemento vetrato e rende la parte posteriore più dinamica.

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I gruppi ottici adottano una grafica elaborata, con un effetto pixel che richiama quanto già visto sulla Fiat Grande Panda. La coda appare larga e muscolosa, grazie alle sporgenze laterali che inglobano i passaruota e si estendono verso il lunotto. Il risultato è un posteriore importante, lontano dalle forme più semplici di molti crossover compatti.

Il frontale sembra invece più sobrio, pur mantenendo una presenza decisa. Il muso riprende il nuovo linguaggio stilistico Fiat, mescolando elementi geometrici e superfici più morbide. Anche qui tornano i dettagli luminosi ispirati ai pixel, mentre nella parte inferiore si distingue una presa d’aria di dimensioni generose.

L’esemplare fotografato combina una carrozzeria bianca con tetto, specchietti e cerchi in lega neri. Un abbinamento che mette in evidenza la linea Fastback e rende più marcato il contrasto tra la parte superiore dell’auto e le fiancate.

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La Grizzly ha già fatto una prima apparizione televisiva a “La Ruota della Fortuna”, dove viene proposta come premio aggiuntivo per i concorrenti. La presentazione completa è attesa a ottobre, in occasione del Salone di Parigi 2026.

La gamma dovrebbe partire da una versione con motore benzina, con un prezzo d’ingresso vicino ai 20.000 euro. Sono inoltre attese una variante mild hybrid con propulsore 1.2 e una Fiat Grizzly Fastback elettrica da 156 CV.