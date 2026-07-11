FIAT festeggia 127 anni svelando Grizzly e Grizzly Fastback: doppio debutto per la nuova gamma

FIAT ha deciso di festeggiare il suo 127° anniversario presentando due modelli che avranno un ruolo importante nella nuova fase del marchio. L’11 luglio sono stati mostrati per la prima volta Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, due SUV costruiti attorno alla stessa idea di base, ma sviluppati per rispondere a esigenze diverse.

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FIAT presenta Grizzly e Grizzly Fastback: due SUV per città e famiglia, con motori benzina, mild hybrid ed elettrici, in arrivo nel 2026

Grizzly punta soprattutto sulla praticità. È pensato per chi usa l’auto ogni giorno, magari per accompagnare i figli, fare la spesa, affrontare il traffico cittadino o partire nel fine settimana con tutta la famiglia. Grizzly Fastback, invece, si rivolge a chi cerca la stessa versatilità, ma preferisce una linea più slanciata e personale.

La differenza tra i due modelli non riguarda quindi soltanto il design. Rappresenta due modi diversi di vivere l’automobile: più razionale e tradizionale il primo, più dinamico il secondo. In entrambi i casi, FIAT vuole mantenere quella semplicità d’uso che da sempre accompagna molti dei suoi modelli più popolari.

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Anche la presentazione è stata costruita con uno stile insolito. Nel video scelto per il debutto, tutto comincia in un ufficio anagrafe italiano. Olivier Francois, CEO di FIAT e responsabile marketing globale di Stellantis, si presenta allo sportello per registrare simbolicamente i due nuovi membri della famiglia.

La scena, inizialmente quasi burocratica, cambia rapidamente tono e si trasforma in un test drive improvvisato. È una trovata leggera, ma coerente con il modo in cui FIAT ha spesso raccontato le proprie automobili: usando situazioni quotidiane, ironia e riferimenti facilmente riconoscibili.

Dietro il video, però, c’è una strategia precisa. Fiat Grizzly e Grizzly Fastback sono stati pensati per rafforzare la presenza internazionale del marchio, soprattutto in Europa, Medio Oriente, Africa e Sud America. Si tratta di mercati molto diversi, dove cambiano le esigenze dei clienti, le infrastrutture disponibili e il rapporto con le nuove motorizzazioni.

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Per questo FIAT ha scelto di proporre una gamma ampia. I due SUV saranno disponibili con motori a benzina, sistemi mild hybrid e versioni completamente elettriche. Le potenze arriveranno fino a 145 CV, mentre il cambio potrà essere manuale o automatico in base al Paese e alla configurazione scelta.

Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza. Non è un modello enorme, ma promette uno spazio interno studiato per essere sfruttato davvero. L’obiettivo è offrire un’auto maneggevole in città, senza costringere chi viaggia spesso o ha una famiglia a rinunciare al comfort.

Le forme più regolari dovrebbero favorire l’abitabilità e la capacità di carico. FIAT vuole proporre un SUV semplice da vivere, con un accesso comodo all’abitacolo e una disposizione degli spazi adatta anche agli impegni meno prevedibili della giornata.

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Grizzly Fastback arriva invece a 4,5 metri e sceglie un profilo più elegante. Il tetto discendente e la coda più scolpita gli danno un aspetto sportivo, ma senza trasformarlo in un modello poco funzionale. Il bagagliaio dichiarato raggiunge infatti i 600 litri.

È una capacità importante per chi viaggia con molte valigie, trasporta attrezzature sportive o deve sistemare passeggini e borse senza perdere tempo a organizzare ogni centimetro disponibile. Il Fastback vuole quindi essere più ricercato nell’aspetto, ma restare concreto nell’uso.

Secondo Olivier Francois, la presentazione nel giorno dell’anniversario non è stata casuale. I due modelli rappresentano infatti un ritorno a uno dei principi storici del marchio: rendere il trasporto familiare più semplice, accessibile e conveniente.

Grizzly e Grizzly Fastback fanno parte della strategia illustrata da Stellantis durante l’Investor Day del 21 maggio ad Auburn Hills. FIAT punta a consolidare il proprio ruolo come uno dei marchi più internazionali del gruppo, con prodotti progettati fin dall’inizio per essere venduti in più regioni.

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La gamma includerà sette colori per la carrozzeria e tecnologie pensate per alleggerire la vita a bordo, più che per complicarla. Connettività, assistenza alla guida e funzioni intuitive saranno elementi centrali, soprattutto per chi cerca un’auto immediata da usare.

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback faranno la loro prima apparizione davanti al pubblico al Salone dell’Auto di Parigi, in programma a ottobre. Il lancio commerciale è previsto nell’ultimo trimestre del 2026, con disponibilità e allestimenti differenziati in base ai mercati.