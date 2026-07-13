Jeep Wrangler Laredo, il mito anni ’80 rinasce in chiave moderna

Jeep Wrangler Laredo torna sulla scena e lo fa recuperando uno dei nomi più riconoscibili nella storia del marchio americano. Il nuovo modello 2027 rappresenta la nona proposta della serie Twelve 4 Twelve, il progetto con cui Jeep sta riportando sotto i riflettori allestimenti, idee e dettagli che hanno segnato la propria evoluzione.

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Jeep rilancia la Wrangler Laredo 2027: look anni ’80, dettagli western e assetto off-road con gomme da 35 pollici per tornare a stupire

La nuova Jeep Wrangler Laredo guarda apertamente agli anni Ottanta, quando questa denominazione contribuì a trasformare la Jeep da semplice mezzo da lavoro a simbolo di libertà e avventura. Il richiamo al passato, però, non si traduce in una semplice operazione nostalgica. La base tecnica è quella della Wrangler Willys, con capacità fuoristradistiche consolidate, mentre colori, materiali e finiture sono stati reinterpretati in chiave moderna.

Presentata inizialmente come concept all’Easter Jeep Safari, la Jeep Wrangler Laredo aveva attirato immediatamente l’attenzione degli appassionati. La versione destinata alla produzione conserva gran parte delle caratteristiche mostrate sul prototipo, comprese le grafiche ispirate agli archivi del marchio e l’atmosfera legata al sud-ovest degli Stati Uniti.

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Il nome Laredo affonda le proprie radici nell’ultima fase dell’era CJ. All’inizio degli anni Ottanta identificava un modello capace di unire trazione integrale, comfort superiore e una maggiore attenzione allo stile. Quando la Wrangler sostituì la CJ nel 1987, l’allestimento continuò a occupare un posto centrale nella gamma, accompagnando Jeep verso una clientela interessata non soltanto alle prestazioni in fuoristrada, ma anche alla personalità del veicolo.

Sulla Jeep Wrangler Laredo 2027 questo carattere emerge fin dal primo sguardo. Di serie è previsto il pacchetto Xtreme 35, con pneumatici BFGoodrich KO2 da 35 pollici e cerchi in bronzo predisposti per il sistema beadlock. Una configurazione pensata per migliorare trazione, altezza da terra e resistenza sui percorsi più impegnativi.

Tra i dettagli più riconoscibili spicca il ritorno della capote in tela beige, elemento legato alla tradizione Jeep e oggi riproposto con una finitura più contemporanea. Per la versione a quattro porte sarà disponibile anche il tetto elettrico Sky One-touch, mentre l’hardtop nero potrà essere scelto sia sul modello a due porte sia su quello a quattro porte.

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La griglia presenta esclusivi accenti Gobi, accompagnati da ganci di traino, badge Jeep e logo Trail Rated con finiture in bronzo. Sul cofano compaiono grafiche Laredo centrali e laterali, mentre lungo la carrozzeria trovano spazio strisce dal disegno più netto rispetto a quelle storiche. Sul retro compare persino un adesivo a forma di lazo con la scritta “4WD”.

L’abitacolo segue la stessa ispirazione western. Il marrone Bison domina sedili e rivestimenti, con poltrone anteriori in pelle Nappa riscaldate e regolabili elettricamente. Le cuciture oro Maya aggiungono contrasto, mentre cruscotto, console centrale, braccioli e maniglia di sostegno adottano finiture Global Black.

Non mancano dettagli più ricercati, come la targa sul portellone con le coordinate di Laredo, in Texas, il badge dedicato sulla console centrale e il piccolo motivo a forma di cappello da cowboy nascosto nei pannelli del climatizzatore.

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Gli ordini della Jeep Wrangler Laredo 2027 apriranno alla fine del mese. Il prezzo sarà superiore di 1.995 dollari rispetto a quello di una Wrangler Willys equipaggiata con il pacchetto Xtreme 35.