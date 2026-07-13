Ram 1500, scatta il richiamo negli USA: oltre 12 mila pickup rischiano di restare senza luci

Negli Stati Uniti, oltre 12 mila Ram 1500 del 2026 dovranno tornare in officina per un controllo ai fari. Stellantis ha infatti avviato un richiamo che riguarda 12.592 pickup, dopo aver individuato un possibile difetto nei collegamenti elettrici dei gruppi ottici.

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Negli USA Stellantis richiama 12.592 Ram 1500 2026: un difetto ai fari premium può far lampeggiare o spegnere le luci diurne

Il problema interessa le luci di posizione e quelle diurne. In alcuni casi potrebbero iniziare a lampeggiare, perdere intensità oppure spegnersi completamente. L’anomalia potrebbe presentarsi in modo discontinuo, quindi non è detto che il conducente se ne accorga subito.

A occuparsi della campagna sarà FCA US, la divisione americana di Stellantis. Il richiamo è stato registrato presso la National Highway Traffic Safety Administration con il codice 26V421000, mentre la sigla interna scelta dal costruttore è 62D.

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Non tutti i Ram 1500 del 2026 sono coinvolti. Il richiamo riguarda solo alcuni esemplari dotati di fari premium e costruiti in un determinato periodo. Per sapere se un pickup rientra nella campagna sarà necessario controllare il numero di telaio, la data di produzione e la configurazione del veicolo.

Alla base del problema ci sarebbe un errore avvenuto durante l’assemblaggio. In alcuni fari, le estremità dei cavi potrebbero non essere state inserite correttamente nei connettori. Basta un contatto non perfetto per rendere instabile il funzionamento delle luci.

Da qui possono nascere diversi segnali: uno sfarfallio improvviso, un calo della luminosità o lo spegnimento completo delle luci di posizione e diurne. Gli altri elementi dell’impianto, però, potrebbero continuare a funzionare senza mostrare difetti evidenti.

I pickup potenzialmente interessati sono stati prodotti tra il 29 ottobre 2025 e il 16 febbraio 2026. Fuori da questo intervallo, oppure senza i fari premium, il Ram 1500 non dovrebbe essere coinvolto nella campagna.

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Per individuare con precisione i veicoli da richiamare, Stellantis ha confrontato i registri di produzione con i dati forniti dal costruttore dei gruppi ottici. I fari in questione sono stati realizzati da Marelli North America.

Nell’avviso ufficiale non vengono indicati allestimenti specifici. Questo significa che il richiamo potrebbe riguardare versioni diverse del Ram 1500, purché equipaggiate con il tipo di faro segnalato.

I proprietari dei veicoli coinvolti potranno rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. I tecnici controlleranno i gruppi ottici e, nei casi in cui venga riscontrato il difetto, procederanno alla sostituzione senza alcun costo.