Abarth Topolino, 8 CV e tanta grinta: così in America immaginano la piccola elettrica

Una Abarth Topolino con assetto più deciso, dettagli sportivi e il carattere tipico dello Scorpione. Per ora non si tratta di un modello ufficiale, ma di un render realizzato da Carscoops per immaginare il possibile aspetto della versione più grintosa del piccolo quadriciclo elettrico di Fiat.

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Un render ipotizza una Abarth Topolino più sportiva: scoprila con dettagli Scorpione, possibili aggiornamenti e i limiti dei 6 kW

L’ipotesi non nasce però dal nulla. Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e Abarth, ha confermato che l’azienda sta valutando una Topolino firmata Abarth, definendo il progetto un “sogno” che potrebbe trasformarsi in un successo. L’obiettivo sarebbe soprattutto quello di rendere il modello più interessante agli occhi dei giovanissimi, una fascia di pubblico che Fiat non è ancora riuscita a conquistare del tutto.

La Topolino è già il quadriciclo più venduto in Italia, ma tra i sedicenni e i diciassettenni deve fare i conti con rivali percepite come più sportive. Gaetano Thorel, responsabile di Fiat e Abarth in Europa, ha spiegato che molti genitori e ragazzi continuano a preferire modelli come quelli di Ligier, capaci di offrire un’immagine più aggressiva e persino il suono di un piccolo motore termico.

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Da qui l’idea di dare alla Topolino un’impronta più vicina al mondo Abarth. Il primo passo è stato compiuto con la Topolino Sport, caratterizzata da nuove colorazioni, strisce decorative, dettagli neri e cerchi specifici. La meccanica, tuttavia, è rimasta identica a quella della versione tradizionale.

Una vera Abarth Topolino potrebbe spingersi oltre sul piano estetico. Il render di Carscoops la immagina con paraurti più pronunciati, cerchi dal disegno sportivo, carreggiate visivamente più larghe e numerosi richiami allo Scorpione. Anche l’abitacolo potrebbe ricevere sedili e rivestimenti dedicati, cuciture a contrasto e grafiche pensate per creare un’atmosfera meno docile.

Non bisogna però aspettarsi una piccola supercar elettrica. La Topolino, insieme a Citroën Ami e Opel Rocks, appartiene alla categoria europea dei quadricicli leggeri L6, guidabili in alcuni Paesi già a partire dai 14 anni. Le normative limitano la potenza a 6 kW, equivalenti a circa 8 CV, e impongono una velocità massima di 45 km/h.

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Gli interventi tecnici potrebbero quindi limitarsi a una diversa taratura delle sospensioni, pneumatici specifici e modifiche leggere all’assetto. Per aggiungere un po’ di carattere, Abarth potrebbe ricorrere anche a un suono artificiale ispirato a quello già utilizzato sulla 500e.

Ricordiamo infine che da pochissimi giorni negli Stati Uniti la Fiat Topolino è arrivata con un prezzo di 13.995 dollari, ma nella configurazione base raggiunge appena 31 km/h e non è omologata come una normale automobile. Stellantis sta preparando un kit opzionale LSV che dovrebbe permetterle di circolare sulle strade con limiti non superiori a 35 miglia orarie, circa 56 km/h.