Fiat Grizzly sorprende tutti in TV: debutto a La Ruota della Fortuna prima delle concessionarie

La nuova Fiat Grizzly si è mostrata per la prima volta al pubblico in un luogo che pochi avrebbero immaginato. Niente salone internazionale, conferenza stampa o evento riservato agli addetti ai lavori: il nuovo SUV del marchio torinese è entrato direttamente negli studi de La Ruota della Fortuna, diventando il premio speciale destinato ai concorrenti del programma di Canale 5.

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Fiat Grizzly debutta in TV a La Ruota della Fortuna prima delle concessionarie

La comparsa in televisione è arrivata pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale, fatto in occasione del 127° anniversario di Fiat. Per celebrare il compleanno, il marchio ha scelto quindi una vetrina popolare, capace di raggiungere milioni di spettatori e di portare la Grizzly davanti agli italiani prima ancora dell’arrivo nelle concessionarie.

A presentarla è stato Gerry Scotti, che ha accompagnato l’ingresso dell’auto con evidente entusiasmo. «Siete i primi italiani a vedere la Fiat Grizzly», ha detto il conduttore, rivolgendosi al pubblico e ai concorrenti. La vettura è poi comparsa in studio nella colorazione blu utilizzata anche nelle prime immagini diffuse dalla casa.

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Sotto le luci del programma, Fiat Grizzly ha mostrato proporzioni importanti e una presenza più robusta rispetto alle Fiat compatte viste negli ultimi anni. Il frontale largo, le superfici pulite e l’impostazione da SUV familiare le danno un aspetto solido, senza rinunciare a quel linguaggio semplice e riconoscibile che il marchio sta costruendo attorno ai suoi modelli più recenti.

Scotti ha ricordato anche l’attesa nata intorno all’auto, sottolineando come la stampa e gli appassionati ne parlassero da mesi. Poi ha aggiunto il dettaglio più interessante per chi era in gara: il concorrente capace di vincerla potrebbe diventare il primo proprietario italiano di una Fiat Grizzly.

Le automobili sono da sempre una presenza familiare a La Ruota della Fortuna. Nel corso delle varie edizioni, il programma ha messo in palio modelli molto diversi, seguendo anche l’evoluzione della gamma Fiat. Dalla Croma degli anni passati fino alla Grande Panda, le vetture del marchio torinese hanno spesso occupato un posto importante nello studio.

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Questa volta, però, il premio coincide con una delle novità più attese della casa. Lunga circa 4,5 metri, la Grizzly è pensata per chi ha bisogno di spazio ma non vuole passare a un SUV troppo ingombrante. Il pubblico di riferimento sarà soprattutto quello delle famiglie, con un abitacolo progettato per accogliere comodamente passeggeri e bagagli e una carrozzeria adatta anche ai viaggi più lunghi.

La gamma dovrebbe aprirsi con un motore 1.2 turbo benzina da 100 CV. È prevista anche una versione mild hybrid da 145 CV, mentre l’offerta elettrica dovrebbe affidarsi a un’unità da 156 CV con un’autonomia stimata vicina ai 400 chilometri.