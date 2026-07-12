Nuova Fiat Strada, un pick-up urbano e versatile per sfidare il mercato europeo

La nuova Fiat Strada torna al centro dell’attenzione grazie a un render realizzato dal creatore digitale indipendente Kleber Silva, che ha provato a immaginare l’aspetto della futura erede del celebre pick-up italiano. Non si tratta quindi di un’immagine ufficiale diffusa da Fiat, ma di una ricostruzione grafica nata sulla base delle prime indiscrezioni, dei progetti futuri del marchio e del nuovo linguaggio stilistico inaugurato dalla famiglia Panda.

Advertisement

Fiat valuta un nuovo pick-up compatto per l’Europa, ispirato alla Strada e alla Grande Panda

Il momento è particolarmente significativo. Fiat ha appena celebrato 50 anni di attività in Brasile, uno dei mercati più importanti nella storia del marchio, e ha già annunciato un forte rinnovamento della gamma. Il piano prevede l’arrivo di un modello completamente nuovo ogni anno fino alla fine del decennio, con una strategia destinata a coinvolgere sia il Sud America sia l’Europa.

Tra i veicoli più attesi c’è proprio la nuova Fiat Strada, modello diventato un punto di riferimento in Brasile. Secondo le informazioni circolate negli ultimi mesi, il nuovo pick-up dovrebbe conservare dimensioni compatte e un’impostazione pratica, senza abbandonare quella formula che ne ha decretato il successo commerciale.

Advertisement

Il render di Kleber Silva immagina una nuova Fiat Strada più moderna, robusta e vicina nello stile alla Grande Panda. Il frontale appare verticale, con gruppi ottici sottili e dettagli geometrici, mentre la carrozzeria mantiene forme solide e funzionali. L’obiettivo della ricostruzione è mostrare come gli elementi della nuova famiglia Fiat potrebbero essere adattati a un veicolo da lavoro con una forte vocazione urbana.

Anche il futuro Argo potrebbe influenzare alcuni dettagli estetici, creando una maggiore coerenza tra i diversi modelli destinati al mercato brasiliano. La Strada continuerebbe però a distinguersi per il cassone posteriore, l’altezza da terra e una configurazione pensata per chi ha bisogno di trasportare materiali senza rinunciare al comfort di un’auto tradizionale.

Advertisement

La novità più interessante riguarda il quasi certo arrivo in Europa. Fiat starebbe infatti valutando un pick-up sviluppato sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa architettura utilizzata per modelli come Grande Panda, Citroën C3 e Opel Frontera. Una base tecnica flessibile, adatta a ospitare motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche.

Il progetto europeo potrebbe nascere entro la fine del decennio e raccogliere parte dell’eredità della Strada sudamericana. Non è ancora chiaro se manterrà lo stesso nome, ma il render offre già una possibile direzione: un pick-up compatto, accessibile e dallo stile immediatamente riconoscibile, capace di muoversi con facilità in città e di rispondere alle esigenze di piccoli professionisti e clienti privati.