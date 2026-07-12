La nuova Jeep Renegade è ancora lontana dal debutto, ma intorno al progetto cominciano a circolare dettagli sempre più interessanti. Stellantis starebbe preparando un SUV compatto completamente rinnovato, destinato a inserirsi nella gamma Jeep appena sotto la Compass.

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La nuova Jeep Renegade potrebbe arrivare nel 2027

Le dimensioni dovrebbero collocarla a metà strada tra il segmento B e il segmento C. Una scelta precisa: abbastanza compatta per la città, ma non così piccola da sacrificare spazio e comfort.

L’idea sembra essere quella di riprendere la formula che ha reso popolare la Renegade, adattandola però a un mercato molto diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Oggi servono motori elettrificati, tecnologia a bordo e consumi più contenuti. Senza perdere, almeno nelle intenzioni, quel carattere robusto che da sempre distingue il marchio Jeep.

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C’è però un punto ancora da chiarire. Il nome. Jeep non ha confermato che il futuro modello si chiamerà davvero Renegade. Potrebbe decidere di mantenere una denominazione ormai conosciuta in molti Paesi, oppure scegliere un nome nuovo. Qualunque sarà la decisione, il ruolo della vettura appare già abbastanza definito: diventare uno dei SUV più accessibili e versatili della gamma.

A provare a immaginarne l’aspetto è stato Auto Express Magazine, con una ricostruzione grafica basata sulle indiscrezioni emerse finora. Il render mostra un SUV dalle forme squadrate, con un frontale verticale, passaruota ben marcati e la tradizionale griglia Jeep a sette feritoie.

L’impostazione è quella tipica del marchio. Solida, semplice, immediatamente riconoscibile. Naturalmente non si tratta di un’immagine ufficiale e il modello di serie potrebbe essere anche molto diverso.

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Dal punto di vista tecnico, la nuova Jeep Renegade dovrebbe nascere sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, già utilizzata per Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. È una base progettata per ospitare più tipi di alimentazione e, soprattutto, per contenere i costi.

Questo potrebbe aiutare Jeep a proporre un prezzo di partenza vicino ai 25.000 euro. Una cifra ambiziosa, considerando il posizionamento del marchio, ma non impossibile grazie alla condivisione di componenti, motori e tecnologie con altri modelli del gruppo.

Il debutto è atteso nel 2027. La gamma dovrebbe comprendere una versione completamente elettrica, probabilmente dotata di una batteria da 55 kWh e capace di offrire circa 400 chilometri di autonomia. Accanto alla variante a zero emissioni dovrebbe arrivare anche una versione ibrida, basata sul motore Stellantis 1.2 a tre cilindri.

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Resta aperta la questione della trazione integrale. Finora i modelli costruiti sulla piattaforma Smart Car non hanno previsto il 4×4, ma per Jeep rinunciare del tutto a questa soluzione sarebbe una scelta delicata.

Una possibilità potrebbe essere l’adozione di un secondo motore elettrico sull’asse posteriore. Niente collegamento meccanico tradizionale tra i due assi, quindi, ma una configurazione capace di garantire comunque la trazione su tutte e quattro le ruote, seguendo una filosofia vicina a quella delle versioni 4xe.

Anche l’abitacolo dovrebbe cambiare parecchio. Sono attesi una strumentazione digitale, un display centrale più grande, nuovi servizi connessi e sistemi di assistenza alla guida aggiornati. L’impostazione, però, dovrebbe restare pratica: buona visibilità, comandi semplici e diversi vani per gli oggetti di tutti i giorni.

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A rendere il progetto ancora più misterioso è stata un’immagine comparsa durante un Investor Day di Stellantis. Alcuni osservatori hanno pensato che potesse mostrare proprio la futura Renegade. Il gruppo non ha confermato nulla. Potrebbe essere stata una piccola anticipazione sfuggita prima del tempo, oppure soltanto un’immagine utilizzata per accompagnare la presentazione.